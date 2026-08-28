적장도 인정 또 인정! 20세 박준순 '파울 10개' 13구 → 양의지 동점 3점포 이끈 투지 "기분이 쎄하더니…" [대구포커스]

사진제공=두산 베어스

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 에이스가 7이닝을 1실점으로 틀어막았다. 하지만 왠지 모를 답답함이 사령탑의 가슴을 가득 메우고 있었다.

불길한 예감은 반드시 들어맞기 마련. 두산 베어스 박준순을 보는 이강철 KT 위즈 감독의 속내가 그랬다.

28일 대구에서 만난 이강철 KT 감독은 이틀 연속 극적인 끝내기 엔딩이었던 두산과의 시리즈를 돌아봤다. KT는 시리즈 첫날 두산 최민석에게 철저하게 눌리며 패했지만, 둘째날 김현수의 끝내기 2타점 적시타, 셋째날 연장 11회말 터진 장진혁의 끝내기 홈런으로 각각 5대4, 대역전승을 거뒀다.

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특히 두산과의 3차전은 토종 에이스 고영표가 등판한 경기였다. 고영표는 2회까지 두산 타선에 고전하며 무려 49개의 투구수를 기록했다. 하지만 5회를 5개, 6회를 8개로 각각 3자범퇴 처리하며 투구수를 급격히 줄였다.

6회를 마쳤을 때 투구수가 89개. 이강철 감독은 "(고)영표가 '한 이닝 더 던지겠다'고 하더라. 그럴 때 꼭 한이닝 더 갔다가 맞는다. 일반적인 투수들은 그렇다. 내가 '많이 던졌다' 했는데 괜찮다고 하더라"고 회상했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 고영표가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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"좋아. 그러면 7회에도 올라가고, 한타자 한타자 집중하자고 했다. 그런데 7회를 또 공 9개로 끝내버렸다. 결국 투구수 100개를 안 채웠다(98개). 고영표가 그런 투수다."

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하지만 고영표는 7이닝 1실점 호투에도 승리투수가 되지 못했다. 4-1로 앞선 8회 등판한 필승조 스기모토가 첫 타자 정수빈에게 볼넷을 내주며 흔들렸다. 1사 후 박준순이 파울 10개를 치며 총 13구를 버텼고, 기어코 안타로 출루했다.

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그리고 이강철 감독이 교체를 고민하는 사이 들어선 양의지가 초구에 그대로 동점 쓰리런포를 쳐버렸다. 그는 "바꿨어야했는데"라며 무릎을 쳤다. 결국 박준순이 끈질기게 스기모토를 물고 늘어지며 집중력을 소모시킨 게 양의지의 홈런으로 이어진 모양새다.

"스기모토 상대로 박준순이 계속 파울을 치는데, 점점 타이밍이 맞는 거다. 그래도 '홈런 맞아도 4-3'이란 마음으로 버텼다. 박영현에게 아웃카운트 5개를 맡기는건 너무 큰 짐이다. 그래서 고민하고 있는데 동점포를 맞아버렸다. 장진혁이 고맙게도 끝내기 홈런을 쳐줬다. 안 그랬으면 속쓰려서 이런 얘기도 못한다."

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대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com