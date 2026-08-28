'아버지가 보셨더라면 잘했다고...' 끝내기 만루포 직후 하늘 바라본 이호연, 다음날 첫 리드오프로 4출루 4득점 '감동의 이틀'

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] "아버지가 보셨더라면 잘했다고 해주셨을 것 같습니다"

꿈만 같은 순간이었다. 9회말 2사 만루 자신에게 주어진 단 한 타석에 모든 것을 쏟아부었다. 그리고 배트를 떠난 타구는 우측 담장 너머로 사라졌다. 이호연의 머릿속에는 야구보다 먼저 한 사람이 떠올랐다. 지난해 세상을 떠난 아버지였다.

끝내기 만루 홈런을 터뜨린 뒤 포효했던 이호연은 3루 베이스 앞에서 잠시 하늘을 바라보며 두 눈을 질끈 감았다. 환호하는 동료들과 팬들의 함성 속에서도 쉽게 감정을 추스르지 못했다. 경기 후 수훈 선수 인터뷰에서는 결국 차오르는 눈물을 애써 삼켜야 했다.

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그리고 하루 뒤. 이호연에게 또 한 번 특별한 순간이 찾아왔다. 프로 데뷔 후 처음으로 리드오프로 선발 출전했다. 전날의 기적 같은 끝내기 만루포가 만들어낸 기회였다. 이호연은 이번에는 경기 시작부터 자신의 존재감을 마음껏 보여줬다. 3타수 2안타 1타점 4득점 1볼넷. 무려 4차례 출루하며 팀 승리를 이끌었다.

이틀 동안 이호연이 보여준 야구는 한 편의 드라마 같았다.

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지난 25일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠전. KIA가 4-5로 뒤진 9회말 마지막 공격 2사 만루에서 이범호 감독은 대타 카드를 꺼내들었다. 변우혁 대신 대타로 이호연이 타석에 들어섰다.

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25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

올 시즌 2군에서 콜업을 기다리며 묵묵히 훈련했던 이호연에게 주어진 올 시즌 가장 중요한 한 타석이었다.

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롯데 마무리 김원중의 초구 포크볼에는 헛스윙. 낮게 떨어지는 포크볼에 배트는 헛돌았다. 2구째 속구는 볼. 3구째 포크볼 역시 스트라이크존에서 벗어났다. 볼카운트는 2B 1S. 더 이상 물러설 곳이 없었다.

대기 타석에서부터 이범호 감독과 코치들은 이호연에게 '존을 높게 보고 들어가라'고 주문했다. 낮은 공은 버리고 높은 코스에 집중하라는 주문이었다.

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그리고 김원중의 4구째 포크볼이 손을 떠난 순간, 133km 포크볼이 스트라이크존 한복판에 몰렸다. 이호연은 기다렸다는 듯 배트를 돌렸다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

정확하게 중심에 맞은 타구는 빠른 속도로 우측 담장을 향했다. 이호연은 타격 직후 1루를 향해 뛰면서도 끝까지 타구에서 눈을 떼지 못했다. 공이 담장을 넘어가는 순간, 이호연의 표정이 바뀌었다. 주먹을 불끈 쥐며 포효했다. 동료들이 더그아웃에서 뛰쳐나왔다. 끝내기 역전 만루 홈런이었다.

개인 첫 만루 홈런이자 생애 첫 끝내기 홈런. 무엇보다 KBO리그 역사상 최초로 9회말 2사 만루에서 대타로 나와 역전 끝내기 만루 홈런을 터뜨린 선수가 되는 순간이었다.

하지만 이호연에게 이 홈런은 단순한 기록 이상의 의미였다.

경기 후 인터뷰에서 "끝내기 만루 홈런 이후 머리가 하얘졌다. 부모님 생각이 많이 났던 것 같다"고 말하던 이호연은 잠시 말을 잇지 못했다. "작년 이맘때 아버지가 돌아가셨다. 저번 주에 첫 기일이었는데… 아버지 생각이 많이 났던 것 같다" 지난해 8월 11일 세상을 떠난 아버지. 첫 기일을 보낸 지 얼마 되지 않은 시점에 터진 극적인 끝내기 만루 홈런이었다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이호연이 수훈선수 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

이호연은 애써 감정을 누르며 말했다. "이 장면을 아버지가 보셨더라면 잘했다고 해주셨을 것 같다" 그렇게 아버지를 떠올리며 밤을 보낸 이호연에게 다음날 또 하나의 선물이 기다리고 있었다.

이범호 감독은 26일 롯데전에서 이호연을 리드오프로 선발 출전시켰다. 2018년 프로 데뷔 후 처음 맡는 리드오프였다. 전날 9회말 2사 만루라는 극적인 순간에 대타로 나와 팀을 구한 이호연에게 이범호 감독이 건넨 믿음이었다.

이호연은 그 믿음에 완벽하게 응답했다. 첫 타석부터 투구에 맞고 쓰러졌지만 다시 일어나 1루를 향해 걸어나갔다. 이후 멀티히트까지 간절함이 만들어낸 결과였다. 이호연은 이날 3타수 2안타 1타점 4득점 1볼넷. 4차례 출루하며 팀 공격의 첨병 역할을 톡톡히 했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 리드오프 이호연이 몸에 맞는 볼 직후 통증을 호소하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 안타 때 이호연이 득점하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

전날에는 경기의 마지막 한 타석을 자신의 것으로 만들었고, 하루 뒤에는 경기의 시작부터 끝까지 KIA 공격을 이끌었다.

누군가는 9회말의 끝내기 만루 홈런을 행운이라고 말할 수도 있다. 하지만 이호연에게 주어진 그 한 타석은 결코 우연만으로 만들어진 것이 아니었다.

1군에서 한 타석을 얻기 위해 묵묵히 훈련했고, 기회가 찾아왔을 때 자신의 스윙을 두려워하지 않았다. 그리고 그 한 방으로 KBO리그 역사를 새로 썼다.

그 기적 같은 한 방 뒤에 찾아온 첫 리드오프 선발 경기에서도 흔들리지 않았다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

아버지를 떠올리며 울컥했던 밤. 그리고 다음날 생애 처음 리드오프로 나서 4출루 4득점을 기록했다.

이호연에게 25일과 26일은 오래도록 잊지 못할 이틀로 남게 됐다. 한 타석을 기다리며 묵묵히 버텨온 31세 이호연의 야구 인생에 가장 특별한 장면이 연달아 새겨졌다.

하늘에 계신 아버지에게 보여주고 싶었던 것처럼 이호연은 그렇게 자신의 존재를 타석에서 증명했다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/