3회에 게임 던졌나? '박해민-송찬의-문보경-홍창기-오지환-신민재' 교체한 LG, 무엇을 얻었을까

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC가 13대3으로 승리했다. 패한 LG 선수들이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 양우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 3회부터 주전을 대거 교체했다. 체력 안배 차원이라기에는 너무 이른 시점. 하지만 백업 선수들이 최소 3타석씩 소화하며 평소보다 긴 기회를 받았다.

LG는 27일 잠실에서 열린 NC 다이노스와 경기서 3대13으로 크게 졌다.

LG는 2-7로 뒤진 3회초에 2점을 더 잃자 초강수를 뒀다. 두 번째 타석이 돌아오는 시점에서 줄줄이 대타를 사용했다.

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박해민 타석에 대타 함창건, 송찬의 타석에 대타 천성호, 문보경 타석에 대타 손용준이 들어왔다.

3회말 종료 후에는 홍창기 대신 최원영이, 오지환 대신 이영빈이, 신민재 대신 강민균이 대수비로 들어갔다.

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지명타자 오스틴과 1루수 문정빈, 포수 박동원만 남기고 전부 벤치로 불러들인 것이다.

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7점차가 크긴 해도 고작 3회였다. 홈팀 LG는 정규이닝 공격이 7회나 남았다. 최근 4경기 36점을 뽑은 LG 공격력을 고려하면 추격 기회는 충분했다.

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다만 이는 '추가 실점'이 없다는 전제에만 가능한 시나리오다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 손용준이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회초 박시원이 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

LG는 이미 3회까지 투수 2명을 소모했다. 4회부터 불펜을 총동원해야 했다.

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LG는 25일 경기 연장 10회 혈투를 펼치면서 불펜 소모가 컸다. 26일에도 필승조 우강훈과 김영우가 던졌다. 그리고 28일에는 임시 선발 김윤식이 마운드에 올라 사실상 불펜데이로 운영하게 될 가능성이 높다.

LG가 이날 NC전에 총력전 승부를 걸었다가 실패를 했다면 28일 롯데전까지 후유증이 미칠 것이 뻔했다. LG로서는 주중 3연전 2승 1패로 만족하고 빠르게 재정비를 하면서 롯데전에 대비하는 편이 더 기대값이 높다. 또한 야간 경기 후에 바로 부산행 버스에 올라야 했다. 주전 선수들을 일찌감치 빼서 쉬게 해주는 편이 합리적인 판단이다.

물론 이는 28일 롯데전에 이겨야만 더 높은 평가를 받을 수 있다.

이외에 소득도 있다. 투수 양우진과 이상영이 각각 1이닝 무실점을 기록하며 전력화 희망을 밝혔다. 야수진에서는 천성호(3타수 2안타) 손용준(2타수 2안타 1볼넷)이 멀티히트 활약하며 백업 옵션을 제공했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com