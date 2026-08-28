20일 만에 선발 출전한 김하성, 2G 연속 안타+도루 폭발…ATL, 세일 완봉 앞세워 1대0 승

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[스포츠조선 고재완 기자] 84일 만의 침묵을 깬 대타 끝내기 안타에 이어, 97일 만의 2경기 연속 안타까지 폭발했다. 벤치에 머물며 묵묵히 칼을 갈아온 김하성(31·애틀랜타 브레이브스)이 20일 만에 선발 출전해 '다저스 에이스' 야마모토 요시노부를 무너뜨리며 완벽한 반등의 서막을 열었다.

애틀랜타는 28일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) LA 다저스와의 홈경기에서 선발 크리스 세일의 9이닝 무실점 완봉 역투와 집중력을 앞세워 1대0 짜릿한 승리를 거뒀다.

전날 극적인 끝내기 안타로 승리를 견인했던 김하성은 이날 9번 타자 겸 유격수로 선발 라인업에 복귀했다. 지난 8일 뉴욕 양키스전 이후 20일 만의 선발 출전이었다. 김하성의 유격수 선발 출전에 따라 최근 주전 유격수를 맡던 마우리시오 듀본은 좌익수로 자리를 옮겼다.

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상대 선발은 다저스의 에이스 야마모토. 하지만 김하성은 과거 야마모토를 상대로 홈런 포함 타율 0.400, OPS 1.333을 기록했던 '천적'다운 면모를 유감없이 발휘했다.

1-0으로 앞선 3회말 1사 주자 없는 상황, 0B-2S의 불리한 볼카운트에서 야마모토의 4구째 92.4마일(약 149㎞) 공을 완벽하게 공략했다. 타구 속도 105마일(약 169㎞)의 총알 같은 타구로 내야를 꿰뚫으며 좌전 안타를 만들었다.

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출루 직후 곧바로 2루 도루까지 성공시키며 시즌 2호 도루를 기록, 1사 2루 득점권 찬스를 손수 만들어냈다.

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이 안타로 김하성은 지난 5월 20~23일 이후 무려 97일 만에 2경기 연속 안타를 기록했다. 시즌 타율도 0.088으로 끌어올렸다.

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김하성의 방망이는 전날 27일 다저스전에서 극적으로 깨어났다. 5-5로 맞선 9회말 2사 1, 2루 절체절명의 찬스에서 대타로 투입된 김하성은 다저스의 좌완 마무리 태너 스캇의 97.2마일(약 156㎞m) 강속구를 받아쳐 좌전 끝내기 적시타를 터뜨렸다.

6월 4일 토론토전 이후 84일 만에 터진 천금 같은 안타였다. 통산 두 번째 끝내기 안타를 기록한 김하성을 향해 애틀랜타 동료들은 유니폼이 찢어질 정도로 격한 포옹과 워터샤워를 쏟아부으며 부활을 축하했다.

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복귀 후 주전 경쟁에서 밀려 벤치를 지키는 날이 길어졌지만, 김하성은 보이지 않는 곳에서 끊임없이 땀을 흘렸다. 사령탑과 동료들은 그 지독했던 인내의 시간을 모두 지켜보고 있었다.

이날 애틀랜타는 마운드에서 크리스 세일이 9이닝을 홀로 책임지는 완봉 역투를 펼치며 다저스 타선을 1-0으로 완벽히 잠재웠다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com