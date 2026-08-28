'장마철 지났는데' 부슬비에 흠뻑 젖은 라팍…삼성, 힐리어드 빠진 KT와 '정상결전' 열릴 수 있을까 [대구현장]

많은 비에 흠뻑 젖은 라팍. 김영록 기자

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 대구에는 아침부터 많은 비가 내렸다. 장대비와 부슬비를 오가던 빗줄기는 오후 2시쯤 폭우로 변하기도 했다.

28일 대구 삼성라이온즈파크에서는 '1위' KT 위즈와 '2위' 삼성 라이온즈의 주말시리즈 1차전, 시즌 12차전이 열릴 예정이다.

양팀간의 상대전적은 삼성이 8승3패로 압도적 우위를 점하고 있다. 0.5경기 차이로 뒤지고 있는 삼성이 이번 3연전을 통해 뒤집기를 꿈꾸고 있는 이유다.

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특히 이번 시리즈는 올시즌 홈런 30개를 쏘아올린 KT의 외국인타자 샘 힐리어드가 출산휴가로 빠져있는 상황이라 삼성에게 더욱 유리하다. 힐리어드의 아내 카탈린은 전날 오후 5시1분쯤 4.1㎏ 건강한 아들을 낳았다. 이강철 KT 감독은 힐리어드에게 주말까지 휴가를 준 뒤 다음주 초 복귀할 예정이라고 설명했다.

2016년 개장한 라이온즈파크의 배수시설은 광주기아챔피언스필드, 창원 NC파크 등과 더불어 국내에서 가장 우수한 것으로 알려져있다. 그렇다곤 하나 단기적인 소나기가 아니라 장시간 거듭 쏟아지는 부슬비의 경우 배수시설만으로 감당하기엔 어려움이 있다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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국민유격수 출신인 박진만 삼성 감독은 특히 내야의 컨디션에 민감한 사령탑이기도 하다. 애초에 야구 경기의 특성상 장시간 내린 비에 대처하기는 어려운 것도 사실이다.

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대구는 내야 전체를 덮는 초대형 방수포 대신 홈플레이트와 주로, 각 베이스 근방만 가린 중소형 방수포를 깔아놓은 상태. 삼성 관계자는 "잔디 보호를 위한 조치"라고 설명했다.

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하지만 삼성은 최근 4연승의 상승세를 타고 있는 상황. NC 다이노스(2승1패) 키움 히어로즈(2승1무)를 상대로 잇따라 위닝시리즈를 달성했다. 폭염 휴식기 이후 성적만 따져보면 8승5패의 상승세다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회 1사 만루 KT 김민혁 싹쓸이 적시타 때 득점한 주자들을 이강철 갑독이 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

반면 KT 위즈는 폭염 휴식기 이후 5할을 오가며 힘겨운 경기를 펼쳤다. SSG 랜더스(1승1무) 두산 베어스(2승1패) 상대로 위닝을 달성한 입장. 하지만 SSG전과 두산전 모두 양팀 공히 5점 미만의 득점을 내는 치열한 투수전이었고, 특히 두산전은 김현수의 끝내기 안타, 장진혁의 끝내기 홈런으로 2경기 연속 끝내기 승리의 혈투였다.

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힐리어드가 없는 동안 경기를 피하고 싶지만, 소형준과 박영현을 쓸 수 있을 아시안게임 이전에 경기를 더 치러야하는 복잡한 속내다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com