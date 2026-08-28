다저스 보고있나? 김혜성, '노히터 투수' 상대로 안타 → 'AAA 강등' 송성문 앞 불방망이+도루까지 '무력 시위'

21일 오후 김혜성이 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 팬들에게 사인을 해주고 있는 김혜성. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.01.21/

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[스포츠조선 김영록 기자] LA 다저스는 김혜성을 잊어버린 걸까. 김혜성이 트리플A로 내려온 옛 동료 송성문 앞에서 불방방이를 휘두르며 무력 시위에 나섰다.

김혜성은 오클라호마시티 코메츠(다저스 트리플A)에서 뛰고 있다. 김혜성은 28일(한국시각) 미국 오클라호마시티의 치카고 브릭타운 볼파크에서 열린 마이너리그 엘페소 치와와스(샌디에이고 파드리스 산하 트리플A)전에 6번 2루수로 선발출전, 4타수 2안타에 도루를 더하며 날카로운 타격감을 뽐냈다.

엘페소에는 옛 히어로즈 동료 송성문이 내려와있는 상황. 뿐만 아니라 이날 선발투수도 메이저리그 출신 조 머스그로브였다. 2021~2023년 3년 연속 두자릿수 승수 포함 빅리그 통산 66승, 특히 2021년에는 샌디에이고 구단 역사상 첫 노히트노런을 달성한 바 있는 잔뼈 굵은 투수다.

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김혜성은 팀이 0-1로 뒤진 2회 2사 주자 없는 상황, 머스그로브 상대로 볼카운트 2B2S에서 5구째 커브를 통타, 우익수 앞 안타를 때려냈다. 이어 2루 도루까지 성공시켰지만, 후속타 불발도 득점에 실패했다.

5회말 선두타자로 나섰을 때는 중견수 뜬공으로 물러났다.

스포츠조선DB

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하지만 오클라호마시티가 1-5로 따라붙은 7회말 1사에서 등장한 김혜성은 상대 투수 JP 시어스의 싱커를 공략, 중견수 앞 안타를 만들어냈다. 하지만 기세좋게 시도한 두번째 도루는 실패했다.

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코메츠는 경기 막판 맹추격에 나서며 4-5까지 따라붙었다. 하지만 9회말 1사에 등장한 김혜성은 헛스윙 삼진으로 물러났다. 결국 오클라호마시티는 이날 4대5로 패했다.

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이날 송성문은 엘페소의 1번타자 유격수로 선발출전, 4타수 무안타 1볼넷에 그쳤다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com