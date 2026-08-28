대구 우천취소? '정상결전' 앞둔 국민유격수는 더 멀리 본다 "상대 외인 공백보다 우리 선수 안 다치는게 더 중요해" [대구포커스]

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 3회 2타점 2루타 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 4회 선두타자 2루타를 날린 강민호. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "그라운드 상태가 안 좋을 땐 안하는게 낫다. 우리 선수가 안 다치는게 더 중요하지."

박진만 삼성 라이온즈 감독이 하루종일 내린 비에 예민해진 속내를 숨기지 않았다.

삼성은 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 KT 위즈와 시즌 12차전을 치른다.

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삼성은 KT 상대로 상대전적 8승3패의 절대 우위를 기록중이다. 두 팀이 선두를 두고 '정상결전'을 벌이는 파트너임을 감안하면 중요한 장점이다.

0.5경기차 뒤진 2위인 지금, 이번 3연전을 통해 순위 역전도 얼마든지 가능하다. 삼성은 최근 4연승의 상승세를 탔고, 특히 키움 히어로즈 마운드를 초토화시키며 12대2, 15대2로 2연승하는 등 방망이도 한창 뜨겁다.

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여기에 KT 타선의 핵심인 외국인 타자 샘 힐리어드가 마침 주말시리즈를 앞두고 출산 휴가로 빠졌다. 힐리어드는 27일 건강한 아들을 얻었고, 주말 휴식 후 팀으로 복귀할 예정이다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회초 1사 1,2루 KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

따라서 아침부터 하루종일 대구에 부슬비가 내린 이날, 가능하다면 라이온즈파크의 배수력을 총동원해 경기를 치르는게 삼성에게 훨씬 유리한 방향이다.

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빗방울이 가늘어진 뒤에도 꾸준히 땅을 적시고 있다. 하지만 박진만 삼성 감독의 생각은 확고했다. 경기전 취재진과 만난 그는 "지금 비가 계속 오고 있나?"라며 걱정스러운 눈길로 더그아웃 밖을 내다봤다. 이어 "그라운드 안 좋으면 안 하는게 낫다. 항상 얘기해온 소신 그대로"라고 답했다.

"지금 정규시즌도 아직 30경기 남았다. 이 한경기에 주전 선수 하나 부상당하면 치명적인 손실이다. 정상적인 그라운드에서 하다가 부상당하는 건 어쩔수 없지만, 그전에 (우천 취소등)대비할 수 있는 상황에서 준비가 안되서, 비 맞으면서 경기를 하다가 부상이 나오기라도 하면 우리 팀에 부정적인 영향이 너무 크다."

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박진만 감독은 좋은 타격감, 힐리어드의 부재 등에 대해 "나는 힐리어드가 있고 없고보다 우리 팀 선수가 안 다치는게 더 중요하다. 내가 감독을 하는 동안 바뀌지 않을 소신"이라고 거듭 목소리를 높였다.

많은 비에 흠뻑 젖은 라팍. 김영록 기자

이재현 김영웅 등 선수들의 부상으로 사령탑 생활 내내 마음 고생을 해온 그다운 대답이다. 또 삼성은 최형우 강민호 등 철저한 몸관리가 필요한 불혹의 노장들이 핵심 전력인 팀이다.

이날 삼성은 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루) 류지혁(2루) 김영웅(3루) 강민호(포수) 박계범(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 김백산이다.

삼성은 1군 엔트리에도 변화를 줬다. 베테랑 김헌곤이 1군에 등록됐다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com