"부담스럽겠지만 부담 갖지 말아줘" → 감독이 할 말이 뭐가 있을까 [부산 현장]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 이이무라가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 감독이 무슨 할 말이 있을까.

롯데 자이언츠가 정규시즌 32경기를 앞두고 마무리투수를 다시 바꿨다. 롯데 새내기 아시아쿼터 이이무라 쇼타가 새 보직을 받았다.

김태형 롯데 감독은 28일 취소된 부산 LG전을 앞두고 이이무라에게 마무리를 맡기며 어떤 부탁을 했는지 공개했다.

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김 감독은 "부담스럽겠지만 부담 갖지 말고 하던 대로 던져주면 좋겠다고 했다"며 쓴웃음을 지었다.

김 감독에 따르면 이이무라는 별 말 없이 그저 알았다고 했다.

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올해 롯데는 뒷문 불안에 시달렸다.

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그간 롯데의 9회를 책임졌던 '부동의 마무리' 김원중이 슬럼프를 겪었다.

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김원중은 지난해 12월 교통사고를 당했다. 김원중은 1차 스프링캠프에 참가하지 못했다.

이 여파가 꽤 오래 갔다. 김원중은 시즌 초반 구위가 제대로 올라오지 않았다.

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셋업맨 최준용이 마무리로 갔다. 김원중은 비교적 여유로운 상황에 등판하며 컨디션을 다시 끌어올렸다.

최준용은 마무리에 곧잘 적응했다. 49경기 4승 3패 7홀드 15세이브 평균자책점 4.01을 기록했다.

하지만 피로가 누적되면서 한계를 조금씩 노출했다. 마무리 보직을 처음 받아서 충분히 제 몫을 해줬다. 어느새 블론세이브가 7개가 쌓였다.

마침 김원중이 컨디션을 회복했다. 김원중은 전반기 후반부터 마무리에 복귀했다.

하지만 최근 4경기서 7실점하며 다시 흔들렸다.

김 감독의 선택은 필승조 이이무라였다. 대만 실업 리그에서 뛰었던 이이무라는 롯데에 입단하며 프로 무대가 처음이다. 이이무라는 20경기 2승 2패 8홀드 평균자책점 6.75를 기록했다. 대량 실점 경기가 있어서 평균자책점은 높은 편이지만 컨트롤은 매우 안정된 투수다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com