"네가 그 상황 만들지 말았어야지"...'21세이브' 철벽 마무리, 블론세이브에 가혹하겠지만 "실책 탓하지 마라" [잠실 현장]

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이영하가 9회말 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "실책 탓을 하지 마라."

최근 10경기 연속 실책으로 신음하고 있는 두산 베어스. 하지만 벤치가 베테랑 투수 이영하에게 건넨 메시지는 묵직한 '책임감'이었다.

두산은 올 시즌 91개의 실책을 범하며 10개 구단 중 최다 1위라는 불명예를 안고 있다. 지난 15일 KIA 타이거즈전부터 27일 KT 위즈전까지 10경기 연속 실책이 이어졌고, 이 기간 4승 6패에 그치며 3위권과의 격차가 2.5경기로 벌어졌다. 특히 26일과 27일 수원 KT 위즈전에서는 연이틀 내야 송구 실책이 결정적인 실점으로 연결되며 뼈아픈 끝내기 패배를 당했다.

Advertisement

5승5패 21세이브를 기록하고 있는 두산의 마무리 이영하는 26일 경기에서 9회 등판해 블론세이브를 했다. 4-2로 앞서던 9회말 김현수의 끝내기 안타를 맞기 전 내야수들의 실책성 플레이가 나왔다. 클로저로선 의기소침해질 수 있는 상황.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이영하가 9회말 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

하지만 두산 김원형 감독은 팀원들의 책임으로 돌리지 않았다. 김 감독은 "이영하가 실책이 낀 경기에서 흔들리며 힘든 상황을 겪었다"면서도 "하지만 내가 영하에게 첫 번째로 한 말은 '네가 그 상황을 만들지 말았어야 했다'는 것이었다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "선수에게는 다소 가혹하게 들릴 수 있지만, 실책 또한 경기의 일부분"이라며 "이영하라면 충분히 위기를 스스로 막아낼 수 있는 능력을 가진 투수다. 야수들의 에러를 탓하거나 생각하지 마라. 위기를 스스로 지워내는 것이 진정한 원팀이고 투수의 몫"이라고 강조했다.

Advertisement

이러한 쓴소리는 이영하를 향한 깊은 신뢰가 바탕에 깔려 있기에 가능했다. 사령탑은 "영하는 팀의 중심을 잡아줘야 하는 주축 투수이고, 스스로 이를 충분히 받아들이고 이겨낼 수 있는 선수이기 때문에 단호하게 대화를 나눴다"고 설명했다.

Advertisement

한편 28일 잠실 키움 히어로즈전에서는 박찬호(유격수)-안재석(3루수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-김민석(좌익수)-세베리노(1루수)-정수빈(중견수)-김대한(우익수)-윤준호(포수) 순으로 경기에 나선다. 선발 투수는 박신지다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 두산이 10회 연장 끝에 SSG에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 두산 이영하. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

고재완 기자 star77@sportschosun.com