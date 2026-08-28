충격적인 스피드 실종 사태! 평균이 고작 98.7마일, 미즈 지쳤나? "그렇다. 8~9월 지칠 시점이다"

제이콥 미저라우스키가 28일(한국시각) 뉴욕 메츠와의 원정경기에서 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]유력한 내셔널리그(NL) 사이영상 후보인 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키의 직구 스피드가 올시즌 최저 수준으로 떨어져 충격을 주고 있다.

28일(이하 한국시각) 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 원정경기에 선발등판해 6이닝 동안 2안타 2볼넷을 내주고 2실점하며 승리투수가 됐다. 밀워키는 8대2로 메츠를 꺾고 이번 원정 3연전을 2승1패의 위닝시리즈로 장식했다.

83승51패를 마크한 밀워키는 전체 승률 1위를 질주했다.

Advertisement

그런데 현존 최고의 파이어볼러이자 에이스로 평가받는 미저라우스키의 직구 스피드가 현저하게 떨어진 것으로 나타났다.

투구수 89개 가운데 55개를 던진 직구 스피드가 최고 100.9마일, 평균 98.7마일에 머물렀다. 평균 스피드는 시즌 평균 100.6마일보다 1.9마일이 느렸다. 100마일을 넘긴 건 10개에 불과했다. 지난 4월 15일 토론토 블루제이스전(1개), 3월 27일 시카고 화이트삭스전(3개)에 이어 올시즌 세 번째로 적은 수치다.

미저라우스키의 이날 직구 평균 구속은 98.7마일로 올시즌 세 번째로 느렸다. AFP연합뉴스

Advertisement

그러나 시즌 초반을 지나면서 그의 직구 스피드가 폭발적으로 빨라진 점을 감안하면 이날 스피드는 우려를 살 만하다. 평균 스피드 역시 토론토전(98.0마일), 화이트삭스전(98.3마일)에 이어 올시즌 세 번째로 낮았다.

Advertisement

직전 등판인 지난 22일 애틀랜타 브레이브스전에서도 최고 103.1마일, 평균 100.1마일을 나타냈는데, 불과 6일 만에 스피드가 눈에 띄게 감소한 것이다. 미저라우스키는 가장 무더웠던 지난달 27일 콜로라도 로키스전에서 한 경기 역대 최다인 66개의 100마일 강속구를 뿌렸다. 최고 104.7마일, 평균 102.8마일이었다.

Advertisement

그는 올시즌 최고 105.5마일을 던져 역대 선발투수가 던진 공 가운데 가장 빠른 기록을 세웠다.

2-0의 리드를 안고 1회말 마운드에 오른 미저라우스키는 삼진 2개를 섞어 3타자를 요리했다. AJ 유잉을 중견수 플라이, 프란시스코 린도어와 카슨 벤지를 연속 헛스윙 삼진으로 잡아냈다.

Advertisement

4-0으로 점수차가 더 벌어진 2회에도 루이스 로버트 주니어, 재러드 영, 마커시 스미엔을 각각 헛스윙 삼진과 중견수 뜬공, 우익수 뜬공을 처리했다. 100마일대 직구가 가끔 나오긴 했지만, 완벽한 제구력을 앞세워 메츠 타자들을 압도했으니 큰 걱정은 없어 보였다.

3회에는 1사후 크리스토퍼 모렐을 볼넷으로 내보낸 뒤 프란시스코 알바레즈를 유격수 병살타로 유도하고 가볍게 이닝을 막아냈다. 4회에는 15개의 공을 던져 삼자범퇴로 틀어막았다.

제이콥 미저라우스키는 평균자책점 1.73으로 이 부문서 압도적 1위를 질주 중이다. AFP연합뉴스

하지만 5-0으로 크게 앞선 5회말 미저라우스키는 2안타와 1볼넷을 내주고 2실점했다.

선두 로버트를 볼넷으로 내보낸 것이 화근이었다. 로버트에게 던진 직구 4개의 구속은 전부 98.1마일 이하였다. 이어 영에게 던진 3구째 95.6마일 커터가 가운데로 몰리는 바람에 우중간을 가르는 2루타로 연결됐다. 1루주자가 홈을 밟았다. 영에게 던진 2구째 직구는 95.8마일로 이날 가장 느렸다. 올시즌을 통틀어 8번째로 느린 직구인데, 다른 느린 직구들은 대부분 4월 중순 이전의 것들이다.

이어 무사 2루서 두 타자를 범타 처리한 미저라우스키는 모렐에게 좌중간 적시타를 얻어맞았다. 볼카운트 1B2S에서 높은 코스로 던진 91.6마일 슬라이더가 적시타로 연결된 것이다.

그러나 6-2로 앞선 6회를 삼자범퇴로 마무리하며 퀄리티스타트를 완성했다.

밀워키 잭슨 추리오가 8회 투런홈런을 날리고 스펜서 앨런 1루코치의 환영을 받으며 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

이로써 미저라우스키는 평균자책점이 1.68에서 1.73으로 살짝 상승했다. 그러나 여전히 양 리그를 통틀어 유일한 1점대 ERA를 지키고 있다. 탈삼진(222개), WHIP(0.75), 피안타율(0.150) 역시 전체 1위다.

특히 미저라우스키는 시즌 첫 경기부터 이날 메츠전까지 25경기 연속 3자책점 이하의 피칭을 펼치며 1985년 메츠 드와이트 구든과 타이를 이뤘다. 1920년 이후 시즌 시작부터 최다 경기 3자책점 이하 행진은 1966년 LA 다저스 클라우드 오스틴의 28경기다.

경기 후 미저라우스키는 구속 저하에 대해 "여러가지 상황 때문에 스피드가 약간 떨어진 것 같다. 그러나 피칭 내용은 좋았다. 나다운 모습을 되찾은 것 같고, 그 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있었다"며 "개막전 때처럼 컨디션은 아주 좋다. 특별한 문제는 없다. 그냥 당연한 것이다. 몸이 피곤한 것이다. 누구나 8,9월 이 시기엔 어쩔 수 없다"고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com