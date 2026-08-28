'선발 18연패 끊고 반등하나 했는데'…21세 영건, 이번엔 부상이 발목잡았다→"어깨 염증, 다음주도 쉽지 않아" [잠실 현장]

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 정수빈의 땅볼을 잡은 김윤하가 2루 악송구를 범한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 1군 복귀가 임박했던 키움 히어로즈의 영건 우완 김윤하(21)의 콜업이 예기치 못한 어깨 염증으로 잠시 미뤄졌다.

키움 설종진 감독은 28일 서울 잠실야구장에서 열릴 예정인 두산 베어스와의 원정경기에 앞서 김윤하의 1군 등록이 불발된 배경과 현재 몸 상태를 설명했다.

당초 키움 벤치는 김윤하의 구위와 컨디션을 확인한 뒤 확대 엔트리 시점에 맞춰 1군 마운드에 합류시킬 계획이었다. 하지만 퓨처스리그 등판 직후 발생한 어깨 통증이 발목을 잡았다.

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설 감독은 "원래는 1군으로 콜업해 등록하려고 준비하고 있었다"라며 "그런데 지난 24일 퓨처스리그 울산 웨일즈전에 등판을 마친 뒤 수요일(26일) 오후에 어깨 쪽에 약간 이상이 있다는 보고가 올라왔다"라고 밝혔다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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이어 "선수가 불편함을 느껴 곧바로 병원으로 보내 정밀 진료를 받게 했다"라며 "검진 결과 어깨 부위에 약간의 염증 증상이 있다는 진단이 나와 콜업 계획을 취소하고 목요일 엔트리 등록을 보류했다"라고 설명했다.

염증 증상이 발견된 만큼, 키움 코칭스태프는 무리한 조기 복귀 대신 충분한 휴식과 치료 시간을 부여하기로 결정했다.

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설 감독은 김윤하의 향후 일정에 대해 "어깨 쪽에 염증이 있는 상태라 이번 주는 물론이고 다음 주까지도 1군 마운드에 오르기는 쉽지 않을 것 같다"라며 "통증을 완전히 가라앉히고 몸 상태를 100%로 회복하는 것이 우선"이라고 전했다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com