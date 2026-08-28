폭우가 쏘아올린 '역대급 빅매치'…'MLB 표적' 안우진 vs 곽빈, 리그 씹어먹는 에이스 맞대결 성사

안우진(왼쪽)과 곽빈. 스포츠조선DB

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 잠실을 강타한 폭우가 KBO리그 최고의 '파이어볼러 맞대결'을 성사시켰다.

한국야구위원회(KBO)는 28일 부산 LG와 롯데, 대전 NC와 한화, 광주 SSG와 KIA, 대구 KT-삼성의 경기에 이어 잠실 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기도 취소했다.

외야에 물이 차서 비가 그친다해도 경기를 진행할 수 없는 그라운드 사정이다.

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이 과정에서 뜻하지 않은 '최고의 에이스 빅매치'가 완성됐다. 바로 2017년 1차 지명 동기이자 메이저리그(MLB)의 뜨거운 관심을 한몸에 받고 있는 안우진(키움 히어로즈)과 곽빈(두산 베어스)의 첫 맞대결이다.

우천 취소의 나비효과는 선발 로테이션에 결정적인 변화를 불러왔다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 1회말 실점 위기를 넘긴 안우진이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 두산 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

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키움은 28일 등판 예정이던 '괴물 에이스' 안우진을 하루 미뤄 29일 선발 마운드에 올리기로 결정했다. 두산 역시 일정 조정에 따라 대체 선발 카드였던 박신지를 무리하게 투입할 필요가 없어지면서, 29일 경기에 곽빈을 정상 출격시키는 정면승부 카드를 꺼내 들었다.

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당초 불발될 뻔했던 두 팀의 자존심 대결이 하늘의 장난으로 단숨에 리그 최고 흥행 매치업으로 둔갑한 셈이다.

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정규시즌에서 첫 맞대결이고 포스트시즌에선 2021년 두산과 와일드카드 결정전 1차전에서 맞대결한 바 있다. 당시 안우진은 6⅓이닝 2실점, 곽빈은 4⅔이닝 1실점을 기록했고, 경기는 키움이 7-4로 승리했다.

안우진과 곽빈은 고교 시절부터 서울권을 양분했던 최고의 라이벌이자 동반자다.

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2017년 신인 드래프트 1차 지명에서 휘문고 안우진은 넥센(현 키움), 배명고 곽빈은 두산의 부름을 받으며 나란히 프로 무대에 입성했다.

두 투수 모두 시속 155㎞를 가볍게 상회하는 불같은 강속구와 위력적인 슬라이더, 커브를 앞세워 KBO리그를 대표하는 우완 정통파 에이스로 우뚝 섰다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 7회 투구를 마치고 포효하는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

이미 메이저리그 스카우트들은 KBO리그 최고 수준의 구속과 탈삼진 능력을 갖춘 안우진의 투구 메커니즘과 구위를 꾸준히 관찰해 왔다. 여기에 국제대회를 거치며 리그 정상급 토종 에이스로 만개한 곽빈 역시 특유의 수직 무브먼트와 위력적인 구위로 빅리그 구단들의 관심 리스트에 이름을 올렸다.

한편 이날 취소된 키움과 두산의 맞대결은 다음달 11일 다시 열린다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com