3회에 패배 직감? → LG 염갈량 설명은 "직관 오신 팬들께 죄송.. 한편으론 우리 미래를 봐주셨으면" [부산 현장]

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회말 2사 3루 손용준이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 양우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "직관 오신 팬들께 죄송하다."

어쩔 수 없었다. LG 트윈스가 경기 초반 분위기가 급격하게 기울자 빠르게 플랜B를 가동했다. 경기장을 찾은 팬들에게는 면목이 없지만 시즌 전체를 운영하려면 눈을 질끈 감아야 했다.

염경엽 LG 감독이 전날 패배에 대해 팬들에게 사과했다.

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염 감독은 28일 취소된 부산 롯데전을 앞두고 이같이 양해를 구했다. LG는 27일 잠실 NC전 3대13으로 졌다. 3회초에 2-9로 점수 차이가 크게 벌어졌다. 3회말 공격과 4회초 수비에 들어가며 주전 6명을 교체했다.

염 감독은 "어제 경기는 우리가 가진 카드가 한정된 상황이었다. 실점이 계속 나올 것 같았다. 2회 3회 더 끌고 간다고 상황이 바뀌지 않는 흐름이었다"고 돌아봤다.

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선발 박시원이 1⅔이닝 6실점으로 무너졌다. 급히 구원 등판한 이정용도 2⅓이닝 4실점 부진했다. 2회초 2-7로 멀어지고 3회초에 2-9가 됐다.

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염 감독은 여기서 결정을 내렸다. 염 감독은 "3회에도 실점이 나오는 순간 이제는 놓아야 하는 상황이었다. 직관 오신 팬들께 죄송하다. 대신 한편으로는 앞으로 우리 미래들을 봐주셨으면 했다"고 고개를 숙였다.

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박해민 타석에 대타 함창건, 송찬의 타석에 대타 천성호, 문보경 타석에 대타 손용준이 들어왔다.

3회말 종료 후에는 홍창기 대신 최원영이, 오지환 대신 이영빈이, 신민재 대신 강민균이 대수비로 들어갔다.

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투수 양우진과 이상영이 각각 1이닝 무실점을 기록하며 전력화 희망을 밝혔다. 야수진에서는 천성호(3타수 2안타) 손용준(2타수 2안타 1볼넷)이 멀티히트 활약하며 백업 옵션을 제공했다.

염 감독은 "이럴때 선수들이 경험을 쌓는다. 거기에다가 우리가 또 앞으로 어떤 자원들을 가지고 있고 이 선수들을 어떻게 활용해야 될 것인지 그것 또한 팬들이 보는 즐거움 중에 하나라고 생각해주셨으면 좋겠다"며 응원을 당부했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com