하루 미뤄진 삼성-KT '정상결전', 외인 에이스로 정면 승부! 전국 뒤덮은 비구름, 프로야구 5경기 모두 우천 취소 [대구현장]

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 5회말 2사 2루 로건이 송찬의를 삼진으로 처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

많은 비에 흠뻑 젖은 라팍. 김영록 기자

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 28일 열릴 예정이던 프로야구 5경기가 모두 우천 취소됐다.

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 시즌 12차전은 하루종일 내린 비로 인해 취소됐다.

이날 예고됐던 선발투수는 삼성 김백산, KT 오원석이었다. 하지만 양팀 공히 이날 경기 취소 후 외인 에이스 카드를 꺼내들었다.

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29일 경기에 삼성은 크리스 페덱, KT는 로건 앨런이 각각 선발등판한다. 자타공인 양팀 선발진을 대표하는 1선발이다.

페덱은 지난 7월 오러클린 대신 대체 외국인 선수로 삼성에 합류한 이래 6경기 38이닝을 책임지며 3승2패 평균자책점 2.61의 호투를 펼치고 있다. 설령 아리엘 후라도가 돌아와도 예전처럼 압도적인 1선발의 존재감을 보여줄 수 있을지 의문일 지경.

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한여름 더위에도 카우보이 복장을 머리끝부터 발끝까지 차려입고 출근하는 루틴이나 평소 성격 또한 텍사스 상남자 그 자체라는 후문이다. 역시 텍사스 출신인 오스틴 딘(LG 트윈스)도 페덱 이야기가 나오자 "내겐 그정도의 텍사스 피는 없는 것 같다. 나도 그런 스타일을 싫어하진 않지만, 페덱이야말로 진짜 텍사스 카우보이"라며 웃을 정도다.

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로건 역시 케일럽 보쉴리의 단기 대체 외인으로 KT에 합류했다가 부상이 장기화된 보쉴리의 자리를 그대로 계승했다. 지난해 NC 다이노스 시절과는 완전히 달라진 위력을 뽐내고 있다. 10경기에 선발등판, 55⅔이닝 동안 5승1패 평균자책점 2.91을 기록중이다. 특히 역시 대체 선수로 합류한 SSG 랜더스 아빌라와의 맞대결에서 6이닝 무실점으로 쾌투, 팀의 3대1 승리를 이끌기도 했다.

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KT는 외국인 타자 힐리어드 없이 이번 시리즈를 치른다. 힐리어드가 전날 아들을 얻으면서 주말동안 출산 휴가로 빠지게 됐다. 여기에 이날 장성우마저 왼쪽 내복사근 부상이 재발해 이탈하면서 중심 타선이 휑 해졌다.

0.5경기 차이로 1위를 다퉈야하는 KT로선 이날 우천 취소가 다행스러운 입장. 삼성은 키움 마운드를 이틀 연속 두자릿수 득점으로 초토화시키는 등 최근 4연승의 기세에 KT의 선수 이탈을 감안하면 이날 경기가 열리는 게 좋았지만, 박진만 삼성 감독은 "그라운드 사정이 안 좋으면 안하는 게 맞다. 자칫 우리 선수 부상당할까봐 걱정된다"며 손을 내저었다.

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이날 전국에서 열릴 예정이던 프로야구 5경기는 모두 취소됐다. 부산 LG-롯데 경기가 가장 먼저 취소됐고, 대전 NC-한화, 광주 SSG-KIA 경기가 뒤를 따랐다. 12시간 넘게 부슬비가 내린 대구 KT-삼성 경기가 취소 선언이 났고, 결국 잠실 키움-두산전도 취소됐다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com