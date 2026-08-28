두들겨 맞았지만 '선발 압수' 없다! → LG 염갈량 뚝심 "(박)시원이도 알고 있다"

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회초 박시원이 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 박시원이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 당분간 박시원을 로테이션에서 제외할 계획은 없다고 못 박았다.

염 감독은 28일 취소된 부산 롯데전을 앞두고 박시원에게 계속 선발 기회를 주겠다고 밝혔다.

박시원은 LG가 공을 들여 키우는 강속구 선발투수다. 염 감독은 내년을 염두에 두고 박시원을 8월부터 선발투수로 기용하기 시작했다.

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아직 눈에 띄는 성과가 있지는 않다.

박시원은 15일 잠실 SSG전 4이닝 1실점으로 제 몫을 다했다. 20일 잠실 KT전은 3이닝 4볼넷 1실점으로 다소 아쉬웠다.

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27일 잠실 NC전에 와르르 무너지고 말았다. 박시원은 1⅔이닝 8피안타 6실점 패전투수가 됐다.

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박시원은 24경기(선발 4회) 36⅓이닝 승리 없이 3패 평균자책점 5.20을 기록했다.

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LG는 손주영-박시원-양우진으로 이어지는 토종 150㎞ 선발 트리오를 구축하려는 장기적인 계획을 세웠다.

염 감독은 박시원이 한 경기 못 던졌다고 해서 바로 실망하지 않았다.

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27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회초 박시원이 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 박시원이 사구 직후 KT 안현민에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

염 감독은 "(박시원으로)계속 간다. 정말 (박)시원이가 막 심각할 정도로 흔들리거나 무너진다면 기회를 줘도 상처가 될 수 있기 때문에 다른 어린 선수에게 줄 수 있겠지만 당분간은 아니다. 박시원도 알고 있다"며 심리적으로 충분히 안정을 준 상황이라고 밝혔다.

27일 등판에 대해서는 "사실 조금만 더 괜찮았어도 이닝을 더 끌고 가면서 경험을 쌓게 해주려고 했다. 그랬는데 더 던지게 했으면 상처 받고 다음 등판에도 지장이 있을 것 같아서 한계점이라 판단하고 교체했다"고 설명했다.

순서대로라면 박시원은 9월 2일 두산전에 차례가 돌아온다. 다만 28일 경기가 취소되면서 변수가 발생했다. 김윤식이 9월 2일에 나가고 박시원이 하루를 더 쉰 뒤 3일에 등판할 가능성도 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com