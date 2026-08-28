'이럴수가' 155㎞ 던지던 투수인데 ERA 21.60…25억 FA 투수, 1군 말소 "지쳤다고 판단했다"

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구하고 있는 키움 원종현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 승리한 키움 원종현이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈 투수 원종현이 체력 저하와 구위 문제로 1군 엔트리에서 제외됐다.

키움 히어로즈 설종진 감독은 29일 원종현을 1군에서 말소하며, 퓨처스리그(2군)가 아닌 잔류군으로 보내 경기 출전 없이 완전한 휴식과 재정비를 취하도록 조치했다.

설 감독에 따르면 최근 등판한 4경기에서 150㎞를 넘나들던 직구 구속이 눈에 띄게 떨어지는 등 체력적인 한계를 노출했다.

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설 감독은 "투수가 많이 지쳤다고 판단했으며, 현재 상태로 계속 던져봤자 좋은 피칭이 나오지 않을 것 같아 과감하게 휴식을 주기로 어제 결정했다"고 설명했다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구하고 있는 키움 원종현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구하고 있는 키움 원종현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

원종현은 올 시즌 49경기에 등판해 평균자책점 5.80을 기록 중이다. 전반기에는 평균자책점(ERA) 3.73으로 준수했으나, 체력이 떨어진 후반기 17경기에서는 ERA가 10.54까지 치솟으며 극심한 난조를 보였다. 8월 10경기에선 ERA가 무려 21.60이다.

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지난 27일 고척 삼성 라이온즈전에선 선발 투수 하영민에 이어 6회 구원 등판해 1이닝 3안타(1홈런) 1볼넷 2탈삼진 4실점했다.

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1군 복귀를 위한 구체적인 기한은 정해두지 않았다. 코칭스태프는 선수의 컨디션과 구위가 완벽하게 회복됐다고 판단될 때 콜업을 논의할 계획이다.

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원종현이 소화하던 기존 필승조 역할은 윤석원과 조영건이 대신 메우게 된다. 원종현의 빈자리에는 우완투수 임진묵이 콜업됐다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 승리한 키움 원종현이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com