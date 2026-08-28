"가뜩이나 홈런 꼴찌팀인데…" 한달만에 돌아온 캡틴 또 부상 이탈, 머리싸맨 1위 사령탑 [대구포커스]

사진제공=KT 위즈

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회초 장성우가 솔로홈런을 치고 이강철 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회초 2사 1루 KT 힐리어드가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "우리가 팀 홈런 꼴찌인 거 알아? 힐리어드가 혼자 30개를 쳤는데, 이럴 수가 있나."

'투수 장인'의 마법이 가득한 KT 위즈. 반면 방망이의 힘은 조금은 아쉽다.

그런데 설상가상이다. 외국인 타자 샘 힐리어드가 출산 휴가로 주말까지 휴식을 취하는데, '캡틴' 장성우마저 왼쪽 내복사근 부상이 재발해 1군 엔트리에서 제외됐다.

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28일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 이강철 KT 감독은 "전과 비슷한 부위인데, 좀더 깊은 쪽 근육을 다쳤다고 한다"며 깊은 한숨을 토해냈다.

KT의 팀 홈런은 84개. 10개 구단 중 가장 적다. 롯데 자이언츠(88개) 두산 베어스(87개) 키움 히어로즈(86개) 등과 엇비슷하지만, 꼴찌는 꼴찌다.

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힐리어드가 30개, 안현민-장성우가 10개씩 쳤고, 김현수(9개) 최원준(8개)까지가 톱5다. 그 외 최다 홈런은 3개를 친 장준원-허경민이고, 팀 전체에서 1개라도 홈런을 친 선수가 16명에 불과하다.

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그런데 힐리어드-장성우가 한꺼번에 빠졌으니 사령탑 입장에선 답답할만도 하다. 특히 앞서 왼쪽 내복사근 파열을 겪고 한달간 재활 끝에 돌아온 장성우가 복귀전에서 홈런을 치면서 비슷한 부위를 또 다쳤으니 더욱 그렇다.

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"어제 7회까진가 치고 도저히 안되겠다며 빠졌는데, 오늘 대구 와서 사진 찍어보니 깊은 쪽 근육이 찢어졌더라. 이제 시즌중 복귀는 어려울 거 같다. 포스트시즌을 준비해야한다. 처음 다쳤을 때 너무 서둘렀나보다. 그때 확실하게 했어야하는데, (장)성우도 너무 답답하니까 최대한 빨리 하려고 했던 것 같은데…"

이강철 KT 감독이 두산전 극적인 끝내기 2연승을 떠올리며 환하게 웃었다. 김영록 기자

김현수의 끝내기 안타, 장진혁의 끝내기 홈런으로 두산 베어스전 이틀 연속 극적인 역전승을 거둔 KT다. 이강철 감독은 "상대가 겁낼 타자가 없다. 타선에 무게감이 부족하다"며 연신 속상해했다.

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전날 끝내기 홈런을 친 뒤 장진혁은 "KT 와서 5타석은 처음 뛰어보는 것 같다. 앞에 4타수 무안타였는데, 끝까지 믿어주신 감독님께 감사드린다"고 했다.

극적인 2연승을 돌아본 이강철 감독은 이내 기분이 좋아진듯 얼굴에 환한 미소를 띄웠다.

"솔직히 비기는 것도 감사하다는 마음이었다. 장타력이 되는 선수가 없으니까, 어차피 장진혁을 밀어붙일 수밖에 없었다. 그 뒤에 대타로 문상철이 준비중이었다. 장진혁이 나가면 번트 대고 문상철, 출루 못하면 바로 문상철을 낼 예정이었다. 삼성은 진작에 키움한테 이겼으니까, 어제 졌으면 1위도 뺏기는 상황 아니었나. 장진혁이 거기서 하나 쳐주니까, 아! 얼마나 고마웠는지 모른다."

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com