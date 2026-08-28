롯데 잔여 시즌 콘셉트는.. → 김태형 감독이 바라는 것은 [부산 현장]

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기 전 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 5회 투수 교체 때 모인 롯데 한태양, 전민재, 고승민, 한동희가 미팅을 갖고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 애매한 상황에 빠졌다. 포스트시즌 진출이 매우 어려워졌다. 그렇다고 내년을 대비하자니 김태형 감독 임기는 올해까지다.

롯데는 남은 정규시즌 32경기를 어떤 콘셉트로 운영해야 할까.

김 감독은 28일 취소된 부산 LG전을 앞두고 이에 대해 "특별한 콘셉트를 잡을 게 없다. 이대로 가야 한다"고 말을 아꼈다.

Advertisement

112경기를 소화한 롯데는 50승 2무 60패 7등이다. 5위 두산과 승차는 8.5경기다.

롯데의 역전 가능성은 사실상 산술적으로만 남아 있다. 7할 넘는 승률을 거둬야 한다.

Advertisement

2027년 계획을 논할 수도 없는 상황이다. 김 감독은 올 시즌 계약이 만료된다.

Advertisement

부임 후 3년차까지 외부 FA 영입 없이 악전고투 했지만 재계약 여부는 시즌이 끝나야 안다.

Advertisement

그래도 김 감독이 선수들에게 바라는 점은 명확했다.

김 감독은 "외국인투수들이 조금 더 힘을 내줬으면 좋겠는데 그러려면 우리가 초반에 상대 선발투수를 빨리 공략해야 한다. 외국인투수들이 더 잘 버텨주기를 바라지만 우리가 상대 선발을 못 때리기도 했다"고 짚었다.

Advertisement

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 역전 득점한 나승엽을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 5회초 무사 1루 롯데 고승민이 한태양 안타 때 3루를 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

롯데는 최근 공격력이 나쁘지 않다. 시즌 내내 발목을 잡았던 타선이 이제야 비로소 살아난 느낌이다. 팀 타율 최하위권에서 허덕이던 롯데는 8월 팀 타율이 3할1푼5리로 리그 1등이다.

다만 선발투수 상대로 2할8푼3리, 구원투수 상대로 3할5푼6리였다.

김 감독은 "초반 싸움이 중요하다. 전체적인 공격력은 많이 올라왔다. 선취점을 뽑고 달아나는 점수들을 잘 뽑아준다면 우리가 조금 더 이길 수 있는 경기들이 많아질 것 같다. 그래야 우리 선발들도 더 잘 던지지 않을까 싶다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com