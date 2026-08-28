그래가지고 우승하겠나? "얼굴을 흠씬 두들겨 맞았어요" LAD, 가을에 만날 ATL에 3연패 스윕 충격

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 28일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스전에서 5회 삼진을 당한 뒤 헬멧을 누르며 물러나고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스는 올해도 월드시리즈 우승이 목표다. 하지만 쉽지 않을 것으로 예상된다.

후반기 들어 내셔널리그(NL) 강자들에게 잇달아 무너졌기 때문이다. 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 여기에 태릭 스쿠벌이 합류해 겉모양으론 누구도 무너뜨릴 수 없는 로테이션을 구축한 것 같지만, 실상은 그렇지 않다.

크리스 세일이 9이닝 무실점 완봉승을 확정한 뒤 포수 드레이크 볼드윈의 축하를 받고 있다. Imagn Images연합뉴스

다저스는 28일(이하 한국시각) 애틀랜타 브레이브스에 0대1로 패하며 3연전 스윕을 당했다. 야마모토와 크리스 세일이 명품 투수전을 벌였다. 야마모토는 6⅓이닝 4안타 1볼넷 8탈삼진 1실점으로 호투했지만, 세일이 9이닝 5안타 11탈삼진 무실점의 완봉승을 거두는 바람에 패전을 안고 말았다.

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전날엔 사사키 로키가 등판했다가 오른손 중지에 물집이 잡히는 바람에 4회 투구 도중 마운드를 내려갔다. 3⅓이닝 동안 6안타를 주고 4실점했다. 애틀랜타 선발 AJ 스미스-쇼버는 5이닝 5안타 3실점으로 제 몫을 했다. 애틀랜타는 9회말 2사 1,2루서 대타 김하성이 다저스 마무리 태너 스캇으로부터 끝내기 좌전안타를 터뜨려 6대5로 승리했다.

3연전 첫 경기에서는 3개월 만에 돌아온 타일러 글래스나우가 5이닝 6안타 7탈삼진 3실점하며 건강을 확인했다. 애틀랜타 선발 브라이스 엘더는 6이닝 8안타 5탈삼진 3실점으로 퀄리티스타트를 기록했다. 다저스는 3-3으로 맞선 8회말 2사 3루서 스캇이 아지 알비스에 결승타를 얻어맞아 3대4로 무릎을 꿇었다.

야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

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다저스는 이제 디비전시리즈 직행을 장담할 수 없게 됐다. 이번 3연전을 모두 내주면서 애틀랜타와의 승차가 1게임으로 좁혀졌다. NL 각 지구 1위 3팀의 순위는 중부 밀워키 브루어스(83승51패), 서부 다저스(80승54패), 동부 애틀랜타(79승55패) 순이다. 밀워키와 다저스는 3게임차로 벌어졌다. 밀워키는 이날 현존 넘버원 에이스 제이콥 미저라우스키를 앞세워 뉴욕 메츠를 8대2로 눌렀다.

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와일드카드시리즈를 거치지 않으려면 3팀 중 2위는 해야 한다. 다저스는 지난 시즌 서부지구 1위를 했음에도 중부 1위 밀워키와 동부 1위 필라델피아 필리스에 밀려 와일드카드시리즈부터 가을야구를 시작했다.

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이달 초 디트로이트 타이거스에 유망주 셋을 내주고 스쿠벌을 영입한 이유는 바로 디비전시리즈에 직행해 좀더 쉽게 월드시리즈까지 가기 위해서였다. 그런데 스쿠벌은 다저스 이적 후 4경기에서 1승2패, 평균자책점 3.38을 기록했다. 24이닝을 던져 20안타와 7볼넷을 내주고 삼진 30개를 잡아냈다. WHIP 1.13, 피안타율 0.222를 마크했다.

사이영상 2회 수상자다운 기록은 사실 아니다. 포스트시즌서 미저라우스키와 세일을 만나 이길 수 있다는 확신을 갖기 어렵다.

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밀워키 제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

다저스는 지난 14~17일 다저스타디움에서 가진 밀워키와의 홈 4연전을 1승3패로 내줬다. 당시 미저라우스키는 3번째 경기서 6이닝 5안타 6탈삼진 1실점으로 승리를 따냈다. 4차전서는 스쿠벌이 6이닝 7안타 2실점으로 꽤 잘 던졌으나, 밀워키 루키 우완 로간 헨더슨(7이닝 3안타 1실점)의 눈부신 투구에 밀리고 말았다.

다저스는 정규시즌서 밀워키에 3승4패, 애틀랜타에 1승5패로 열세를 면치 못했다. 포스트시즌이 걱정될 수밖에 없다. 현재 성적대로 포스트시즌을 치른다면 다저스는 디비전시리즈에서 애틀랜타를 만날 가능성이 높고, 나아가 NLCS에서는 밀워키와 격돌해야 한다. 정규시즌 맞대결 경기력을 놓고 보면 고전이 예상된다는 얘기다.

오타니 쇼헤이가 경기전 데이브 로버츠 감독과 대화를 하던 중 활짝 웃고 있다. Imagn Images연합뉴스

무키 베츠는 "이런 상황이 처음도 아니고 마지막도 아닐 것이다. 그렇기 때문에 이 시기를 잘 넘기고 우리 모두 경기를 잘 하는 수밖에 없다"며 "작년에도 몇몇 팀에 스윕을 당한 기억이 있는데 결국 월드시리즈 우승을 차지했다. 따라서 결과가 누가 우승자인지 알려줄 것"이라고 밝혔다.

데이브 로버츠 감독은 "게임이라고 하는 것은 항상 우리를 시험한다. 8월은 1마일 경주의 세 번째 구간과 같고, 가장 힘든 구간이기도 하다. 6연승을 하면서 탄력을 받은 것 같은데, 이번에 얼굴을 흠씬 두들겨 맞고 3게임을 모두 졌다"고 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com