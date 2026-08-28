부활 앞둔 '캡틴 아메리카', 그런데 재활 경기 없다고? 3회 MVP 우승 집념 이렇게 무섭다

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[스포츠조선 박상경 기자] 아메리칸리그 MVP 3회 수상자이자 미국 대표팀 주장의 자존심일까.

갈비뼈 피로골절에서 회복 중인 뉴욕 양키스 '캡틴' 애런 저지가 마이너 재활 경기 없이 복귀할 수도 있다는 전망이 나왔다. MLB닷컴은 28일(한국시가) '저지가 바라는 이상적인 시나리오는 마이너 재활 경기 없이 9월 내로 복귀해 선발 라인업에 이름을 올리는 것'이라고 전했다.

저지는 지난 5월 오른쪽 갈비뼈 통증을 호소했다. 최초 검진에선 뼈 타박 진단을 받았으나, MRI 검진 결과 피로골절이 드러났다. 앞서 스윙 시 어깨 불편함을 느꼈던 것도 이와 연관된 것으로 분석됐다. 2019년 다이빙캐치 시도 도중 오른쪽 첫 번째 갈비뼈 골절 및 폐 부분 손상 진단을 받았던 저지이기에, 이대로 시즌을 마칠 수도 있다는 우려가 나온 바 있다. 60일짜리 부상자 명단(IL)에 이름을 올린 저지는 양키스 선수단과 동행하며 치료와 재활을 병행해왔다.

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수영, 러닝, 티 배팅으로 감각을 끌어 올리던 저지는 최근 실내 타격 훈련을 처음 시도했다. 캐치볼 거리도 점점 늘려가고 있다. 타격-수비 훈련이 완전히 이뤄지고 있는 것은 아니지만, 오랜만에 배트를 잡았다는 것 만으로도 양키스엔 고무적인 부분. 애런 분 감독은 "경기 전 훈련을 지켜보려 그라운드로 이동하다 잠시 멈춰 저지의 스윙을 몇 개 지켜봤다. '저게 바로 애런 저지구나' 싶더라"고 흡족함을 드러냈다.

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메이저리그 주축 선수들은 대개 부상 후 마이너 재활 경기를 통해 최종 실전 점검을 한다. 하지만 저지는 분 감독에게 마이너행보다 선수단과 동행하며 훈련하다 복귀하고 싶다는 의사를 드러냈다고. 저지는 MLB닷컴과의 인터뷰에서 "2023년 부상으로 비슷한 기간 출전하지 못했을 때도 그랬다. 나는 오랜 기간 선수로 뛰었고, 어떻게 준비하고 경기를 풀어가야 하는 지 잘 알고 있다. 굳이 마이너리그에서 시간을 낭비하고 싶지 않다"고 말했다. 그는 "머신 훈련, 라이브 배팅 등을 통해 훈련량을 늘려갈 수 있다. 타격감을 되찾는 건 마치 사이클 머신을 타는 것과 같을 것"이라고 자신감을 나타냈다.

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일각에선 저지가 복귀하더라도 수비에서 제 모습을 보여줄 지에 물음표를 붙이고 있다. 지난 4월 말 다이빙캐치을 시도한 게 갈비뼈 피로골절의 원인이라는 분석도 있다. 이에 대해 저지는 "나는 여전히 내가 할 수 있는 모든 플레이를 하려 한다. 특히 시즌 막바지인 지금은 더욱 그렇다. 월드시리즈 7차전에 똑같은 상황이 온다면 나는 분명히 다이빙 캐치를 할 것"이라고 강조했다.

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양키스는 28일 현재 75승58패로 아메리칸리그 동부지구 선두 탬파베이 레이스(79승54패)에 4경기차 뒤진 2위다. 3위 보스턴 레드삭스(73승60패)와의 격차도 2경기에 불과하다. 월드시리즈 우승 반지를 향한 캡틴의 열망은 더 뜨거워지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com