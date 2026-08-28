대박! '라이벌 반값 계약' 자존심 구겼던 무라카미, 1년 만에 재계약 협상…정말 '이 가격'에 사인?

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[스포츠조선 박상경 기자] 한 시즌 만에 이뤄낸 대반전이다.

시카고 화이트삭스가 시즌을 마치기도 전에 무라카미 무네타카 붙잡기에 나섰다. 화이트삭스의 크리스 게츠 단장은 28일(한국시각) 뉴욕포스트 팟캐스트에 출연해 "우리는 무라카미가 장기적으로 팀에 머무르기 원한다"며 재계약 협상에 돌입했다고 밝혔다.

무라카미는 일본 프로야구에서 8시즌 통산 246홈런 647타점, 통산 OPS(출루율+장타율) 0.951을 기록했다. 하지만 포스팅 결과 기대에 훨씬 못 미치는 2년 총액 3400만달러(약 467억원)에 화이트삭스와 계약했다. 요미우리 자이언츠에서 6시즌 연속 30홈런을 쳤던 오카모토 가즈마가 토론토 블루제이스와 4년 6000만달러(약 825억원) 계약한 것과 비교하면 반값 수준이다.

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이에 대해 일본 스포츠지 스포츠호치는 '당초 오카모토보다 젊은 무라카미가 대형 계약을 맺을 것이란 예상이 대부분이었다'며 '하지만 오카모토는 장타력 뿐만 아니라 타율이 높고 삼진이 적은데다 수비력도 나쁘지 않다는 점에서 종합적인 평가가 높았다'고 분석했다. 또 '무라카미가 2년 동안 실력을 보여주지 못한다면 다음 계약을 장담할 수 없다. 강타자라도 160㎞ 이상을 던지는 투수가 즐비한 미국에서 1년차부터 실력을 보여주긴 쉬운 일이 아니다. 오카모토는 옵트아웃 없이 4년 계약을 맺은 만큼 장기적 관점에서 스탭업을 노릴 수 있다'고 평한 바 있다.

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무라카미는 시즌 초반 강속구 적응에 어려움을 겪으며 4월 중반 한때 타율이 1할대까지 떨어지면서 퇴출설이 불거지기도 했다. 그러나 페이스를 회복한 뒤 엄청난 장타력을 과시하면서 대반등을 이뤄냈다. 28일 현재 98경기 타율은 0.219(352타수 77안타)지만, 29홈런 58타점, 출루율 0.357, 장타율 0.503, OPS 0.860이다. 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 한 달 넘게 결장했지만, 장타력은 식지 않은 모습이다.

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MLB트레이드루머스는 화이트삭스가 계약을 서두르는 이유를 분석했다. 매체는 '내년 직장폐쇄 및 경기 중단 가능성 탓에 화이트삭스는 (메이저리그 단체 협약 종료일인) 12월 2일 이전에 무라카미와 재계약을 마무리 지어야 할 수 있다. 만약 그 이전에 계약이 성사되지 않는다면 협상이 언제 재개될 지 정확히 알 수 없다'고 지적했다.

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일본 닛칸스포츠는 무라카미의 재계약 규모가 앞선 계약 3배 규모인 1억달러(약 1374억원) 이상이 될 것으로 예상했다. MLB트레이드루머스도 비슷한 전망을 내놓았다. 매체는 '화이트삭스는 앤드류 베닌텐디의 5년 7500만달러 계약보다 큰 규모의 사이닝을 아직까지 해본 적이 없다. 무라카미는 분명 그 금액을 넘어설 것으로 보이지만, 계약 규모를 비교할 만한 참고 사례가 많지 않다. 비슷한 나이대의 선수 대부분이 연봉 조정 전 장기 계약을 맺었거나, FA시장 진출을 염두에 두고 장기 계약에 소극적이기 때문'이라고 지적했다. 하지만 '그의 소속사인 엑셀 스포츠매니지먼트는 (스캇 보라스가 이끄는) 보라스 코퍼레이션 못지 않은 회사다. 칼 롤리, 트레버 스토리, 다나카 마사히로 등의 억대 FA계약을 성사시킨 바 있다'며 '무라카미의 연장 계약은 어떤 식으로든 전례를 깨뜨릴 수밖에 없을 것이다. 어쩌면 화이트삭스 역사상 처음으로 1억달러(약 1374억원) 계약 선수가 될 가능성이 높다'고 전망했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com