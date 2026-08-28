MLB 최악 홈구장 → 연고 이전 고심 TB, 드디어 새집 갖나…"신축구장 예산 3조" 잠정 합의

사진출처=탬파베이 레이스 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 탬파베이 레이스가 드디어 새 집을 갖게 될 전망이다.

AP통신은 28일(한국시각) '탬파시와 힐즈브러 카운티, 구단이 공공 및 민간 자금으로 건설될 신구장 건립을 위한 잠정 합의안을 발표했다'고 전했다. 세 단체는 구속력 없는 양해각서를 체결하고, 총 예산은 23억달러(약 3조1627억원), 이 중 9억6700만달러(약 1조3290억원)는 세금으로 충당하기로 합의했다. AP통신은 '탬파시, 힐즈브러 카운티 선출직 공무원들이 내주 회의에서 이번 양해각서에 대한 투표를 진행할 예정'이라고 덧붙였다.

탬파베이 구단은 올 초 힐즈브러 대학 캠퍼스 내에 야구장 및 복합 엔터테인먼트 지구를 건설하고 대학 건물 일부를 개보수하는 계약을 체결했다. 해당 부지는 뉴욕 양키스의 스프링캠프 시설이자 지난해 태풍 피해로 탬파베이가 임시 홈구장으로 썼던 조지 M.스테인브레너필드, 내셔널풋볼리그(NFL) 탬파베이 버키니어스의 홈구장인 레이먼드 제임스 스타디움 맞은편이자 탬파 국제공항과 맞닿아 있다. 시내 중심부와 탬파만을 사이에 두고 떨어져 있던 세인트피터즈버그의 기존 홈구장 트로피카나필드와 비교할 수 없는 환상적인 입지조건이다.

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사진출처=탬파베이 레이스 SNS

1990년 개장한 트로피카나필드는 탬파베이가 창단 때부터 써온 안방이다. 그러나 폐쇄형 구조로 인조잔디를 쓰는데다, 부대시설 마저 좋지 않아 '메이저리그 최악의 구장'이라는 달갑지 않은 평가를 받아왔다. 가뜩이나 야구 열기가 저조한 연고지에 시내 중심부와 떨어진 홈구장을 써서 흥행 역시 바닥을 기었다. 탬파베이 구단은 이를 타개하고자 수 차례 신구장 건축을 요청했지만, 번번이 퇴짜를 맞았다. 결국 2014년부터 연고 이전설이 흘러나오는 등 앞날은 불투명했다.

하지만 큰 재해가 분위기를 바꿨다. 2024년 10월 상륙한 허리케인 밀턴으로 인해 트로피카나필드 지붕이 모두 뜯겨 나간 것. 우여곡절 끝에 시의회 예산 승인으로 복구가 결정됐으나, 이 여파로 탬파베이는 지난해 1만1000석의 조지 M.스테인브레너필드에 셋방살이를 해야 했다. 올 시즌을 앞두고 부동산업 기반의 패트릭 잘루프스키가 팀을 인수하면서 신축 구장 논의가 재개됐고, 이번 합의로 이어졌다.

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다만 신구장 건축이 계획대로 시행될지는 미지수다. 탬파베이는 2023년에도 세인트피터즈버그시와 13억달러 규모 양해각서 체결했으나, 분담금 문제로 무슨을 겪은 바 있다. 이번에는 시와 카운티가 분담해야 할 금액이 명시됐으나, 적지 않은 규모의 세금 지출을 승인하는 투표를 통과할 수 있을지가 관건이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com