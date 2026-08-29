[오피셜]충격! 미네소타, 고우석 양도지명 처리…또 한 번 기로에 선 미국 도전

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 충격적 소식이다.

미네소타 트윈스가 고우석을 양도지명(DFA) 처리했다. NBC스포츠 등 미국 현지 매체들은 29일(한국시각) '미네소타가 외야수 워커 젠킨스와 계약하면서 40인 로스터 확보를 위해 앨런 로든을 트리플A 세인트폴 세인츠로 내려보냈고, 고우석을 양도지명하기로 했다'고 전했다. 양도지명은 40인 로스터에 소속된 선수를 제외하는 절차다. 1주일 간 웨이버 및 타 팀 트레이드 절차를 거쳐 제안이 없을 시 마이너리그 권리 이관 여부가 결정된다.

고우석은 지난 7월 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 이적했다. 당시 계약 조항에 따라 곧바로 빅리그로 직행, 10일 클리블랜드 가디언스를 상대로 비원의 메이저리그 데뷔전을 치렀다. 1이닝 1안타(1홈런) 1탈삼진 1실점으로 이 경기를 마친 고우석은 이후 3경기에 더 등판했으나, 21일 클리블랜드 가디언스전(1이닝 4안타 1홈런 2탈삼진 3실점) 뒤 세인트폴행 통보를 받았다.

Advertisement

AP연합뉴스

세인트폴에서 재정비 중이었던 고우석은 최근 이틀 연속 호투하면서 9월 확대 엔트리 희망을 키우는 듯 했다. 27일 톨레도 머드핸즈(디트로이트 타이거스 산하)전에서 1이닝 무안타 무4사구 1탈삼진 무실점을 기록한 데 이어, 28일 경기에서도 1이닝을 안타와 볼넷 없이 탈삼진 2개로 깔끔하게 막았다. 최고 구속 95.7마일(약 154㎞)을 기록하며 제구와 구속 모두 회복된 모습을 보였다. 그러나 돌아온 건 DFA 통보였다.

불펜 불안에 시달리던 미네소타는 지난 7월 디트로이트 타이거스에서 고우석을 트레이드 영입했다. 당시 고우석이 마이너리그에서 호투하던 성적이 기반이 됐다. 하지만 미네소타가 트레이드 마감일을 앞두고 소위 '긁어보는 복권'으로 고우석을 데려가는 것 아니냐는 우려도 존재했다. 빅리그 4경기에서 고우석이 인상을 남기지 못하자, 그 예상은 현실이 된 모양새다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

고우석은 메이저리그 진출 첫 해였던 2024년 샌디에이고 파드리스에서 마이애미 말린스로 트레이드됐고, DFA 처리된 바 있다. 이 아웃라이트 경력에 의해 이번 DFA에서 FA를 선언할 수 있는 권리가 있다. 웨이버 절차에서 자신을 영입하려는 팀이 나타나지 않을 경우, 세인트폴 합류 대신 FA시장을 통해 재기를 도모할 수 있다. 그러나 이미 트레이드 마감일이 지나고 시즌 끝자락을 향해 달려가는 시점에서 고우석을 FA로 영입할 팀이 나타날지는 미지수다. 또 한 번 미국 도전의 기로에 선 고우석이다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com