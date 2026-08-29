김하성, 이틀 연속 선발 출전! '8월 ERA 7,58' 日스가노 상대로 3G 연속 안타 도전

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 이틀 연속 선발 라인업에 이름을 올렸다.

김하성은 29일(한국시각) 콜로라도주 덴버의 쿠어스필드에서 펼쳐지는 콜로라도 로키스전에 9번 타자-유격수로 선발 출전한다. 애틀랜타의 월트 와이스 감독은 마우리시오 두반을 6번 타자-3루수로 기용하고, 김하성에게 유격수 자리를 맡겼다.

김하성은 28일 LA 다저스전에서 8월 처음으로 선발 출전했다. 하루 전 9회 대타 끝내기 안타가 기반이 됐다. 와이스 감독은 이날 두반을 좌익수로 내보내고 김하성을 유격수 자리에 썼다. 김하성은 첫 타석에서 다저스 선발 야마모토 요시노부를 상대로 좌전 안타를 치면서 상승세를 이어갔다. 수비 면에서도 안정된 모습을 보이면서 애틀랜타의 1대0 승리에 힘을 보탰다.

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김하성은 그동안 오른손 중지 부상으로 인해 공수 기량이 모두 약화됐다는 평가를 받았다. 그러나 다저스와의 두 경기를 바탕으로 이런 우려를 조금씩 불식시켜 나아가는 모양새다. 그동안 내셔널리그 동부지구 우승 경쟁 탓에 김하성을 돌아볼 여유가 없었던 와이스 감독 역시 그에게 조금씩 더 기회를 부여하는 모양새다.

공교롭게도 이틀 연속 모두 일본인 투수를 만난다. 콜로라도 선발 투수는 일본 출신 베테랑 스가노 도모유키다. 스가노는 올 시즌 12승7패, 평균자책점 4.96이다. 18일 다저스전에서 5이닝 7안타(2홈런) 6자책으로 부진했던 스가노는 24일 클리블랜드 가디언스전에서도 3이닝 투구(9안타 5실점)로 최근 폼이 썩 좋지 않다.

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이날 승부는 '투수들의 무덤'으로 불리는 타자친화형 구장 쿠어스필드에서 열린다. 그동안 장타 부재로 아쉬움이 컸던 김하성에겐 3경기 연속 안타 뿐만 아니라 시원한 한방으로 존재감을 각인시킬 수 있는 기회다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com