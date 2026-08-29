'한국에서 인생 역전!' 최악으로 KBO 떠났는데, 스쿠벌과 맞대결 무실점 대성공

28일(현지시각) LA 다저스전에 선발 등판한 전 SSG 투수 드류 앤더슨. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]최악의 시즌 마무리를 하고 메이저리그 재도전에 나섰던 드류 앤더슨. 타릭 스쿠벌과의 맞대결에서 아쉽게 패했다.

디트로이트 타이거즈 우완 투수 앤더슨은 29일(이하 한국시각) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) LA 다저스와의 홈 경기에 선발 투수로 등판했다.

이날 경기는 대단히 큰 의미가 있었다. 바로 다저스의 선발 투수가 스쿠벌이었기 때문. 올해 전반기까지 디트로이트의 프랜차이즈 스타이자 메이저리그 최고의 투수 중 한명이었던 스쿠벌은 트레이드 마감 시한 직전 다저스로 트레이드 됐다. 올 시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻는 그를 디트로이트가 트레이드로 보낸 후 다저스의 대형 유망주들을 얻는 조건이었다.

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그런 스쿠벌이 트레이드가 되고나서, 처음으로 디트로이트 홈 구장에 돌아왔다. 그리고 그 경기의 상대 선발 투수가 바로 앤더슨이었다.

지난 2024~2025시즌 KBO리그 SSG 랜더스 소속에서 활약했던 앤더슨은 2시즌 연속 두자릿수 승리를 거뒀다. 2024시즌 초반 대체 선수로 계약하며 SSG 유니폼을 입은 앤더슨은 그해 24경기에서 11승3패 평균자책점 3.89의 성적을 기록했다. 팀은 비록 포스트시즌 진출에 실패했지만, 앤더슨의 재계약은 유력해보였다.

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앤더슨 역시 미국으로 돌아가기보다 SSG와 재계약을 선택했고, SSG와 120만달러에 사인을 마쳤다. 그리고 지난해에도 30경기에서 12승7패 평균자책점 2.25의 호성적을 기록했다. 시즌 중반부터 메이저리그 스카우트들이 앤더슨에게 관심을 보인다는 이야기가 나왔고, 그의 미국 복귀가 어느정도 유력해보이는 상황이었다.

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AFP연합뉴스i

하지만 마무리는 아쉬웠다. 한국에서도 몇차례 감정 조절을 못하거나, 상대팀 선수들과 불필요한 신경전을 벌이는 모습이 나왔던 앤더슨은 지난해 SSG의 준플레이오프 시리즈를 앞두고 돌연 장염 증세를 호소했고 이후 등판한 경기에서도 몸을 사리는 모습이 드러났다. 그래도 정규 시즌에서는 확실한 '에이스' 역할을 했기 때문에 그의 거취가 주목을 받았는데, 디트로이트와 1+1년 최대 1700만달러 조건으로 계약하면서 메이저리그 재입성이 현실이 됐다.

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앤더슨은 올 시즌 디트로이트에서 꾸준히 좋은 성적을 내는 투수다. 시즌 초반은 불펜으로 뛰다가, 롱릴리프로도 활약했고, 이후 대체 선발로도 나왔다가 또다시 롱릴리프로 보직 이동을 여러 차례 해왔다. 그리고 8월부터는 다시 선발 로테이션에 합류했다.

앤더슨은 이날 다저스 강타선을 상대로 4⅔이닝 동안 4안타 5볼넷 5탈삼진 무실점으로 호투를 펼쳤다.

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1회초 오타니 쇼헤이와 프레디 프리먼을 연속 삼진 처리하며 경기를 출발한 후, 무키 베츠와 맥스 먼시를 연속 볼넷으로 내보냈지만 이후 토미 에드먼을 땅볼 처리했다. 2회는 삼자범퇴로 마쳤고, 3회 다시 볼넷 2개로 위기에 몰렸지만, 실점 없이 넘겼다.

4회에는 1사 이후 에드먼과 카일 터커에게 연속 안타를 허용한 앤더슨은 알렉 토마스에게 병살타 유도에 성공해내며 실점 위기를 탈출했다.

그러나 5회초 선두타자 테오스카 에르난데스에게 안타를 허용했고, 1사 후 오타니를 볼넷으로 내보냈다. 프리먼은 삼진 처리했지만, 베츠에게 다시 단타를 허용하며 2사 만루 위기에 몰리자 디트로이트 벤치가 투수를 드류 소머스로 교체했다. 다저스와 0-0 팽팽한 승부가 이어지자 디트로이트가 한 발 빠른 투수 교체를 단행했고, 작전이 성공했다. 소머스가 먼시를 헛스윙 삼진으로 돌려세우면서 앤더슨은 무실점으로 등판을 마쳤다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com