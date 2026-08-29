이럴수가! 'LG 복귀' 거절한 고우석, 또 방출 위기…미네소타에서도 버림받았다

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5일 수원kt위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, LG 마무리 고우석이 팀의 5대4 승리를 확정짓고 포효하고 있다. 수원=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2023.09.05/

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[스포츠조선 김영록 기자] 고우석의 미국 도전기가 또 위태롭다. 거듭되는 방출의 아픔에 직면했다.

미네소타 트윈스는 29일(한국시각) "외야 유망주 워커 젠킨스를 콜업한다. 40인 로스터 자리를 비우기 위해 고우석을 양도지명(DFA) 처리한다"고 밝혔다.

미네소타는 최근 바이런 벅스턴이 부상으로 이탈함에 따라 외야에 공백이 생겼고, 이를 채우기 위해 팀내 1위 유망주 젠킨스를 콜업한 것. 젠킨스는 콜업과 함께 이날 열리는 시카고 화이트삭스전에 9번타자 중견수로 선발출전한다.

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한편 고우석은 빅리그 '맛'만 본채 다시 위기에 처했다. 양도지명 처리는 일단 40인 로스터에서 제외되고, 빅리그 기준 웨이버로 공시된다. 웨이버 기간내 고우석을 영입하는 팀이 있을 경우 계속 메이저리그 생활을 이어갈 수 있다. 하지만 원하는 팀이 없으면 방출되거나, 혹은 마이너리그로 내려가는 신세가 된다.

올해까지 미국 생활 3년차. 올해 고우석은 원소속팀 LG 트윈스의 수차례 복귀 요청을 모두 거절한 채 미국 도전에만 올인해왔다.

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진출 당시엔 희망찼다. 샌디에이고 파드리스와 2+1년 최대 940만 달러(약 130억원)의 계약에 사인했다. KBO리그 출신으로 포스팅을 통해 메이저리그에 진출한 7번째 선수다.

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18일 서울 고척스카이돔에서 열린 'MLB 월드투어 서울 시리즈 2024' 샌디에이고 파드리스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 1사 1루에서 샌디에이고 고우석이 LG 이재원에 투런포를 허용한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.18/

하지만 서울시리즈에서 친정팀 LG와의 연습경기에서 홈런을 맞는 등 고전한 끝에 마이너리그, 그것도 더블A로 강등됐다. 샌디에이고는 이해 5월 일찌감치 고우석에 대한 기대를 접고 트레이드를 단행했다. 고우석의 소속팀은 마이애미 말린스로 바뀌었다.

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당시 고우석은 마이애미에서도 양도지명 처리되는 입장에 처했고, 원하는 팀이 없어 마이너리그로 강등되는 굴욕도 맛봤다. 결국 미국 생활 첫 시즌을 더블A에서 끝냈다.

이듬해 스프링캠프 초청을 받았고, 다시 빅리그에 도전했지만 끝끝내 마이애미에선 이내 6월 방출의 운명을 맞이했다.

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고우석은 뒤이어 디트로이트 타이거즈와 마이너리그 계약을 맺고 도전을 이어갔다. 2025년은 디트로이트 트리플A에서 마무리됐다.

2026시즌을 앞두고 LG 측에서 조심스럽게 손을 내밀었다. 하지만 고우석은 LG의 거듭된 복귀 요청에 "올해까진 미국에서 도전한다"는 입장을 고수했다. 차명석 LG 단장의 대면 설득에도 고우석의 마음은 흔들리지 않았다.

인내는 곧 결실을 맺는듯 했다. 7월초 미네소타 트윈스로 현금 트레이드됐고, 곧바로 빅리그에 승격됐다. 꿈꿨던 빅리그 마운드에 마침내 오른 것. 7월 10일 클리블랜드 가디언즈전에 2-4로 뒤진 9회 구원등판, 1이닝 1실점(1피홈런) 1K를 기록했다.

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하지만 기쁨은 짧았다. 고우석은 단 3경기 등판 후 다시 마이너로 강등됐다. 빅리그 성적은 4이닝 8피안타(홈런 2), 평균자책점 9.00이었다. 40인 로스터에는 남았지만, 트리플A로 강등됐다.

이후 고우석은 미네소타 트리플A 데뷔전에서 뜻하지 않은 이물질 사용 규정 위반 퇴장이란 불운까지 휘말렸다. 당초 10경기였던 징계는 8경기로 감경됐고, 트리플A에서 8경기 평균자책점 12.54로 부진한 모습을 보인 끝에 또 양도지명이란 결과에 직면했다.

고우석의 미국 도전기는 이어질 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com.