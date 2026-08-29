'이제 진짜 LG 컴백인가' 마지막 1년이라며 버텼는데, 또 방출대기…선택지는 좁다

메이저리그 진출 전 고우석. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]정말 마지막 도전이 될 수도 있다는 각오로 2026시즌을 맞이했고, 꿈에 그리던 빅리그 무대는 밟았다. 그러나 고우석이 또다시 선택의 기로에 놓였다.

미네소타 트윈스 구단은 29일(이하 한국시각) 트리플A에서 외야수 워커 젠킨스를 콜업했다. 그러면서 외야수 앨런 로든이 트리플A에 내려갔고, 우완 투수 고우석이 40인 로스터에서 제외해 양도 지명 처리됐다. 고우석은 수일 내로 웨이버 공시 절차를 밟게 된다. 타 구단이 영입을 요청할 경우 이적할 수 있고, 그렇지 않으면 FA 자격을 얻게 되거나 마이너리그로 계약이 이관된다.

현지 언론에서는 고우석의 커맨드 문제가 결국 구단의 마음을 사로잡지 못했다고 보고 있다. 'MLB트레이드루머스'는 고우석의 방출 대기 소식을 전하면서 "커맨드 문제로 그는 로스터에서 밀려난 것으로 보인다"면서 "KBO에서는 효과적인 구원 투수였지만, 미국으로 건너온 후로는 별다른 활약을 보여주지 못하고 있다"고 봤다.

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사실상 대부분의 팀들이 포스트시즌 경쟁에서 탈락했거나, 아니면 막판 치열한 순위 경쟁을 펼치고 있기 때문에 지금 시점에서 고우석이 타팀 이적을 하는 것은 희박할 것으로 예상된다. 트레이드 마감 기한도 이미 지난 상태다.

고우석은 지난 7월 10일 미네소타에서 빅리그 데뷔전을 치렀다. 이후 4경기에서 4이닝 동안 평균자책점 9.00의 성적을 기록했고, 홀드도 1개 기록했다. 하지만 미네소타는 7월 22일 고우석을 트리플A에 내려보냈고 현재까지 마이너에서 뛰고 있었다.

미네소타 트윈스에서 지명할당 된 고우석(왼쪽). AP연합뉴스

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우여곡절이 많았던 올 시즌이다. 고우석은 지난 시즌이 끝난 후 디트로이트 타이거즈와 1년 마이너 계약을 체결했다. 고우석 자신조차도 "(성적이 좋지 않아)사실상 힘들다고 봤었는데 디트로이트에서 계약 제안을 해주셔서 놀랐다"고 할 정도였지만, 메이저리그를 향한 도전은 이어질 수 있게 됐다.

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시즌 중에는 여러번 친정팀 LG 트윈스가 러브콜을 보냈었다. 유영찬의 부상과 마운드 부진으로 고민이 컸던 LG가 고우석의 컴백을 위해 설득에 나섰지만, 선수가 최종적으로 미국에 남기로 하면서 올 시즌은 사실상 잔류가 확정된 상태였다.

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또 미네소타로 현금 트레이드가 된 후 빅리그 데뷔까지 했지만, 단 4경기만에 다시 냉정하게 트리플A에 내려갔고 내려가자마자 글러브 내 이물질 적발로 출장 정지 징계를 받기도 했다. 고우석 입장에서는 억울함이 컸던 사건이고, 징계도 줄였지만 어쨌거나 빅리그 복귀가 쉽지는 않아 보였다. 이후 복귀해서도 성적이 인상적이지 못했고, 미네소타가 결국 정규 시즌 막바지에 결단을 내렸다.

올 시즌이 끝난 후 고우석은 다시 거취에 대한 결정을 해야 한다. 미국 잔류냐, LG 복귀냐를 두고 방향을 확정해야 하는 상황이다. 1년전과는 상황이 또 다르다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com