속 터지는 다저스 타선…스쿠벌, 친정 DET에 6이닝 7K QS 투구에도 '노디시전'

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[스포츠조선 박상경 기자] 태릭 스쿠벌(LA 다저스)이 친정팀 디트로이트 타이거스와의 첫 맞대결에서 호투했으나 승리에 실패했다.

스쿠벌은 29일(한국시각) 미국 미시간주 디트로이트의 코메리카파크에서 펼쳐진 디트로이트전에 선발 등판해 6이닝 4안타 무4사구 7탈삼진 1실점 했다. 총 투구 수는 83개. 지난 2일 1대3 트레이드로 디트로이트에서 다저스로 이적한 스쿠벌은 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상, 3자책 이하) 투구를 펼쳤음에도 타선이 침묵하면서 승리 요건을 갖추는 데 실패하면서 고개를 숙였다.

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환호와 야유가 뒤섞인 가운데 코메리카파크 마운드에 오른 스쿠벌은 1회말 선두 타자 글레버 토레스에게 중견수 키를 넘기는 2루타를 내주면서 불안하게 출발했다. 하지만 리하오위, 케빈 맥고니글을 각각 삼진으로 돌려세우고 딜턴 딩글러를 뜬공 처리하면서 실점 없이 마운드를 내려왔다. 이후 스쿠벌은 4회까지 3이닝 연속 삼자 범퇴를 기록하면서 안정을 찾았다.

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5회말 장타 2개가 스쿠벌의 실점으로 연결됐다. 에드가르도 발렌시아에게 좌익수 방면 2루타를 내준 스쿠벌은 벤 말게리를 유격수 땅볼, 스펜서 토켈슨을 삼진으로 잡았으나, 맥스 클락에게 좌선상 3루타를 내주면서 실점하고 말았다. 스쿠벌은 하비에르 바에즈를 뜬공으로 잡으면서 추가 실점은 막는 데 성공했다.

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다저스는 6회초 2사후 엔리케 에르난데스의 안타와 테오스카 에르난데스의 볼넷으로 만든 1, 2루 찬스에서 헌터 페두시아의 대타로 나선 미겔 로하스가 중전 적시타를 만들면서 1-1 동점을 만드는 데 성공했다. 하지만 오타니 쇼헤이가 삼진에 그치면서 역전까지 이어지진 못했다.

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스쿠벌은 6회말 선두 타자 토레스에게 중전 안타를 내줬으나, 리하오위를 땅볼 처리했고, 맥고니글과 딩글러도 각각 뜬공으로 막아내면서 QS 투구를 완성했다.

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다저스는 7회초 2사 만루에서 엔리케 에르난데스가 뜬공에 그치면서 다시 역전 찬스를 놓쳤다. 결국 다저스의 데이브 로버츠 감독이 7회말 에반 필립스를 호출하면서 스쿠벌의 친정 방문은 그렇게 마무리 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com