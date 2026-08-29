"이젠 둘다 한화 아니지만…" 팀은 달라도 '절친' 우정은 계속된다! "하주석, KIA에서 더 잘할 거라 믿어" [SC포커스]

인터뷰에 임한 KT 장진혁. 김영록 기자

KIA 타이거즈 하주석. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김영록 기자] "지금도 연락 자주 한다. 여전히 각별한 사이인데, 요즘 (하)주석이는 잘해가지고…"

소속팀은 달라졌지만, 절친의 우정은 계속된다. KT 위즈 장진혁이 KIA 타이거즈 하주석과의 뜨거운 우정을 전했다.

최근 수원에서 만난 장진혁은 자신의 '베프' 하주석 이야기가 나오자 얼굴 가득 미소를 빼물었다.

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장진혁은 "연락 진짜 자주한다. 나와는 정말정말 각별한 사이"라며 "항상 잘 이겨내자 이런 이야기 주고받는다"고 했다.

1993년생인 장진혁과 빠른 1994년생인 하주석, 한화에 있을 땐 둘다 고민이 많았던 사이다.

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1라운드 1순위로 들어와 주장까지 역임한 하주석, 고교 시절에도 덕수중-신일고를 졸업한 차세대 슈퍼스타 후보로 거론된 거물이었다. 하지만 이후 야구장 안팎에서 트러블이 커졌고, 특히 엄격한 김경문 한화 감독이 부임한 뒤론 급격히 기용이 줄어들었다. 올해 KIA로 트레이드된 뒤론 타율 2할8푼8리 2홈런 10타점 OPS(출루율+장타율) 0.797로 한결 나은 활약을 보이고 있다.

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사진제공=KT 위즈

KIA 타이거즈에서 첫 홈런을 터트린 하주석. 사진제공=KIA 타이거즈

반면 광주일고 출신 장진혁은 대학 졸업 후에야 2차 4라운드(전체 39번)에 한화 유니폼을 입고 프로에 발을 디뎠다. 꾸준히 1군에 모습을 보이긴 했지만, 주전으로 제대로 활약한 시즌은 없다. 2024년 327타석이 커리어 최다 타석이고, KT 위즈 이적 후에는 출전기회가 급격하게 줄어들었다.

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그래도 지난 27일 수원 두산 베어스전에서 연장 11회말 끝내기 홈런을 치며 모처럼 존재감을 뽐냈다. 그는 "KT 이적 후 한경기 5타석을 나가본 것도 처음이다. 4타수 무안타였는데, 끝까지 날 믿어주신 감독님께 감사드린다"며 감격을 되새겼다. 이 소식을 접한 이강철 KT 감독은 "?E 수가 없었다. 그나마 홈런 칠만한 선수가 장진혁 밖에 없어서"라며 웃었다.

장진혁은 "주석이가 KIA 간뒤로 잘해서 기쁘다. 나도 힘이 난다"며 활짝 웃었다. 이어 "주석이는 원래 좋은 실력을 갖춘 선수라서, KIA에서 잘할 것 같았다. 알고 있었다"면서 "이제 나만 좀 잘하면 될 것 같다"고 강조했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com