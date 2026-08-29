'20홈런' 야구영웅 부활? "스윙 궤도부터 달라" 사령탑 기대감 장전 "네 옆에 구자욱·최형우 있잖아!" [대구포커스]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "(김)영웅이는 자기 스윙을 해야한다. 망설이고 쭈뼛거리면 안된다."

사령탑의 기대치가 올라갔다. 2년간 50홈런을 쳤던 '야구영웅'은 부활할 수 있을까.

삼성 라이온즈 김영웅은 거듭된 부상과 부진에 시달리며 힘겨운 한해를 보내고 있다. 올시즌 14타수 1안타로 시작, 타율이 2할 위로 올라온 적이 한번도 없다.

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전반기에만 3번의 부상을 당하며 63타석을 뛰는데 그쳤다. 특히 4월에 다친 햄스트링을 복귀 과정에서 또 한번 다치면서 공백이 길어졌다. 여기에 복사뼈 타박상이 겹치면서 또 2군으로 내려가는 불운이 겹쳤다.

후반기 들어 출전시간을 늘리고 있지만, 시즌 홈런이 단 3개에 불과할 만큼 최대 장점이던 장타력이 실종된 상황. 애초에 선구안보다는 좋은 컨택과 한방으로 승부하는 스타일인데, 올해는 말그대로 총체적 난국이었다. 결국 아시안게임 대표팀에도 이름을 올리지 못했다.

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그래도 지난 키움 히어로즈와의 주중 3연전에서 안타 5개(홈런 1)를 볼아치며 부활의 기미를 보였다. 특히 26일 경기에선 만루홈런을 쏘아올린 뒤 울컥하며 눈물을 흘리는 모습으로 팬들의 가슴을 아리게 했다. "이제 팀 우승만 보고 달리겠다"는 다짐도 더했다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

박진만 삼성 감독은 어떻게 지켜봤을까. 김영웅 얘기가 나오자 조금은 미소가 감돌았다. "시즌초와 달리 스윙 궤도가 확실히 좋아졌다"는 칭찬이 뒤따랐다. 사령탑은 "전에는 생각이 많다보니까 뒷스윙이 너무 컸다. 이젠 앞스윙이 커지고 팔로스루가 좋아지니까 좋은 타구들이 나오고 있다. 이제 앞으로 점점 더 좋아질 거란 기대가 생긴다"라며 웃었다. '타석에서 망설이면 안된다'는 조언도 건넸다.

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"타자마다 자기 스타일이라는 게 있다. 김영웅은 볼 고르는 타자가 아니다. 쭈뼛쭈뼛하면 벌써 스윙 궤도가 작아진다. 자기 스윙도 못하고 작은 궤도로 어떻게 해보려 하니 맞춰봤자 좋은 타구도 안나오고, 이도저도 안되는 거다. 영웅이는 방망이 헤드를 적극적으로 돌려야한다. 삼진을 먹더라도 앞스윙을 강하게 길게 해줘야 좋은 타구가 나오고 자기 스타일을 살릴 수 있다."

비교적 과묵한 평소 스타일과 달리 은근한 기분파라고. 박진만은 "아직 젊은 선수니까"라며 스스로를 다잡는게 중요하다고 거듭 강조했다.

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25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 8회초 2타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

"요즘 야구가 워낙 인기가 많다보니 여기저기서 말이 많이 나온다. 성적이 안 나니까 사방에서 얼마나 말을 얹겠나. 젊은 선수들은 그런 거에 흔들릴 수 있다. 하지만 타석에서 자신감이 없으면 투수한테 절대 이길 수 없다. 괜히 공 지켜본다고 스윙 안하고 가만히 서있다가 파울 나면 그 타석은 질 가능성이 높다. 자기 스윙을 가져가면서 타이밍이 빨랐다 늦었다 해야 좋은 타구가 나오는 거다. 그래도 ??으니까, 요즘 팀 분위기가 좋으니까(4연승) 영웅이도 좋은 흐름을 탔으면 좋겠다."

항상 스스로에게 확신을 갖고 자신감 있게 팀을 이끌 수 있는 타자는 누구일까. 삼성에선 역시 '캡틴' 구자욱이다.

박진만 감독은 "(구)자욱이는 항상 자신감이 있다. 주자가 있든 없든, 자기 눈에 공이 보이면 자신있게 확확 돌린다. 그러면서도 타이밍을 맞춰간다. 젊은 타자들이 배워야할 덕목"이라고 강조했다. 젊을 때는 지켜보는 스타일이었는데, 중견으로 올라서면서 스타일이 바뀌었다고.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 3회 2타점 2루타 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

결국 팀을 이끄는 베테랑의 무게감이 중요하다. 삼성은 최형우가 있는 팀이다.

"(최)형우는 주자 없을 때는 출루에 초점을 맞춘다. 3B2S다 하면 선수마다 대처가 다른데, 형우는 주자 없을 때는 볼넷을 노리지만 찬스가 걸리면 반대로 적극적으로 치기도 한다. 그런 모습을 다른 타자들이 배워야한다."

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com