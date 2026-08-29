김혜성 극적 동점타 '끝내기 승리' 기여...송성문 5타수 무안타 1득점

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스 산하 마이너팀(오클라호마시티 코메츠) 소속 김혜성이 팀의 끝내기 승리에 기여했다. 송성문(샌디에이고 파드리스 산하 마이너 엘파소 치와와스)은 득점을 기록했다.

김혜성은 29일(한국시각) 홈구장 치카소볼파크에서 펼쳐진 엘파소전에서 팀이 3-4로 뒤진 연장 10회말 1사 만루에서 좌전 동점 적시타를 치면서 팀의 5대4 끝내기 승리에 기여했다. 김혜성은 앞선 4타석에서 무안타 1삼진에 그쳤지만, 마지막 기회에서 극적인 동점 적시타를 터뜨리며 오랜만에 미소 지었다. 송성문은 연장 10회초 승부치기 주자로 나서 득점했으나, 팀 패배로 빛이 바랬다.

1번 타자-유격수로 나선 송성문은 첫 타석에서 헛스윙 삼진으로 물러났다. 2회말 2사 주자 없는 가운데 타석에 선 김혜성은 투수 땅볼에 그쳤다.

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송성문은 3회초 무사 1루에서 3루수 병살타로 고개를 숙였다. 4회말 1사 3루에서 타석에 선 김혜성도 좌익수 뜬공에 머무르며 타점을 신고하지 못했다.

송성문은 5회초에도 1사 1루에서 유격수 병살타로 물러났다. 공교롭게도 김혜성이 6-4-3 더블 플레이를 완성시켰다. 김혜성은 6회말 루킹 삼진에 그쳤고, 송성문은 7회초 2루수 땅볼로 물러났다. 송성문은 9회초 2사 1루에서 마지막 타석에 섰으나 좌익수 뜬공으로 물러났다. 9회말 선두 타자로 나선 김혜성도 좌익수 플라이로 무안타에서 벗어나지 못했다.

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엘파소와 오클라호마시티는 9회까지 3-3으로 승부를 가르지 못한 가운데 연장 승부치기에 돌입했다. 엘파소는 10회초 공격에서 송성문을 주자로 내보냈고, 이어진 적시타에서 송성문은 홈을 밟아 득점을 만들어냈다. 엘파소가 추가점을 만들어내지 못한 가운데, 김혜성은 연장 10회말 1사 만루에서 좌전 적시타를 만들면서 동점에 기여했고, 이어진 타석에서 끝내기 안타가 터지면서 기분 좋게 승부를 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com