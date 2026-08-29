'안타→도루→득점' 이정후 열심히 뛰면 뭐하나, SF 마운드 붕괴…안방서 AZ에 패

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 2득점에 기여했지만 팀 패배를 막지 못했다.

이정후는 29일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스전에 5번 타자-우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 이날 1안타를 추가한 이정후의 시즌 타율은 0.289(464타수 134안타)가 됐다.

몸에 맞는 공으로 이틀 간 휴식을 취했던 이정후는 모처럼 이날 경기 타석에 섰다.

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1-1이던 2회말 선두 타자로 나선 이정후는 애리조나 선발 콜 드레이크가 1S에서 뿌린 92.5마일 바깥쪽 포심 패스트볼을 공략, 중전 안타로 연결했다. 이어진 셰이 위트컴 타석에서 곧바로 도루를 감행, 2루를 훔친 이정후는 위트컴의 땅볼 때 3루로 진루했고, 터너 힐의 희생플라이 때 홈을 밟아 첫 득점을 올렸다.

샌프란시스코 마운드는 3회초 5실점 빅이닝을 헌납하면서 리드를 지키지 못했다. 이정후는 3-6으로 뒤지던 4회말 선두 타자로 나섰으나 2루수 땅볼로 물러났다. 5회말 2사 1, 2루에서는 유격수 직선타로 물러나면서 타점 기회를 놓쳤다.

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5-6까지 추격했던 샌프란시스코는 6회 3점, 7회 1점을 내주면서 5-10으로 다시 뒤쳐졌다. 이정후는 8회말 1사후 볼넷을 골라 출루했고, 투수 견제 실책으로 2루를 밟았다. 위트컴의 실책 출루 때 3루에 도착한 이정후는 힐의 땅볼 때 다시 홈을 밟아 2득점째를 기록했다. 샌프란시스코는 이 득점으로 1점을 더 보태는 데 만족하면서 6대10 패배로 경기를 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com