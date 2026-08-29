나를 버린 친정, 부술게(눈물을 닦으며) → 다저스 떠나고 싶다던 스쿠벌, 친정 DET전 6이닝 1실점 박살

DETROIT, MICHIGAN - AUGUST 28: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers reacts while walking to the dugout prior to playing the Detroit Tigers at Comerica Park on August 28, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DETROIT, MICHIGAN - AUGUST 28: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers reacts walking to the dugout prior to playing the Detroit Tigers at Comerica Park on August 28, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DETROIT, MICHIGAN - AUGUST 28: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers waits in the dugout during the first inning to pitch against the Detroit Tigers at Comerica Park on August 28, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 태릭 스쿠벌이 친정 디트로이트 타이거즈를 만나 역투를 펼쳤다. 스쿠벌은 경기 전 울컥한 감정을 숨기지 못했다. 눈물까지 훔쳤지만 경기는 경기였다.

다저스는 29일(한국시각) 디트로이트 코메리카파크에서 열린 디트로이트와 경기에서 2대1로 승리했다.

다저스 선발 스쿠벌은 6이닝 1실점 호투했다.

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트레이드 마감시한 직전 디트로이트에서 다저스로 이적한 스쿠벌은 친정팀을 박살냈다. 스쿠벌은 다저스 이적 후 디트로이트로 돌아가고 싶다는 뜻을 공공연히 내비쳤는데 경기장에서 자비는 없었다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '스쿠벌은 코메리카파크를 7년간 홈구장으로 사용하며 그 어떤 곳보다 많이 등판했다. 그는 통산 78번째로 익숙한 마운드에 올랐지만 다른 도시의 이름이 찍힌 원정경기 유니폼을 입은 상태였다'며 스쿠벌의 코메리카파크 등판을 묘사했다.

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스쿠벌은 볼넷 없이 삼진 7개를 수확하며 다저스의 3연패를 끊어냈다.

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스쿠벌은 "경기 초반 감정이 북받치는 걸 아마 보셨을 것이다. 확실히 이곳은 제게 특별한 장소다. 하지만 경기에 집중해서 우리 팀이 승리하도록 노력했다"고 돌아봤다.

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디트로이트는 스쿠벌을 한껏 예우했다.

Aug 28, 2026; Detroit, Michigan, USA; Los Angeles Dodgers starting pitcher Tarik Skubal (29) throws a pitch against the Detroit Tigers in the third inning at Comerica Park. Mandatory Credit: Lon Horwedel-Imagn Images

Los Angeles Dodgers pitcher Tarik Skubal throws against the Detroit Tigers during the first inning of a baseball game Friday, Aug. 28, 2026, in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)

MLB닷컴은 '경기 전 디트로이트는 전광판에 스쿠벌 헌정 영상을 틀었다. 디트로이트 팬들은 스쿠벌에게 기립박수를 보냈다. 스쿠벌은 다저스 더그아웃으로 돌아가며 눈물을 닦는 등 감격한 모습을 보였다'고 전했다.

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스쿠벌은 "분명 눈물이 났다. 다행히 더 큰 울음이 터지기 전에 들어갈 수 있었다"고 고백했다.

마운드에 오르자 코메리카파크는 '스쿠우우우우우우우우우웁!'이라는 소리가 울려퍼졌다. 스쿠벌은 "야유인지 응원인지 알 수가 없었다. 응원이라고 생각하기로 했다"고 말했다.

A.J.힌치 디트로이트 감독은 "모두에게 감정이 만만치 않은 순간이었다. 언젠가 거쳐야 할 일이었다. 우리도 그를 이기고 싶었다. 하지만그는 늘 그랬듯이 뛰어난 투구를 선보였다"며 패배를 인정했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com