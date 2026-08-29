'정말 모르겠어요' 날씨 맑음 → 폭우 → 맑음, SSG-KIA전 정상 개최하나[광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 예정인 KIA와 SSG의 경기. 비가 다시 내리자 그라운드에는 다시 방수포가 설치됐다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]비가 오락가락하는 광주. 오늘은 정상 개최가 가능할까?

29일 오후 6시부터 광주 기아챔피언스필드에서 SSG 랜더스와 KIA 타이거즈의 맞대결이 펼쳐진다. 최대 변수는 바로 비다. 전날부터 광주를 비롯한 남부 지방에 많은 양의 비가 내렸는데, 이날도 비가 오락가락하는 상황이다.

오전에 비가 잠시 소강 상태를 보여 그라운드 정비를 마쳤지만, 경기 시작을 앞두고 다시 폭우가 쏟아졌다. 오후 2시30분부터 3시까지 약 30분 동안 엄청난 양의 폭우가 내렸다. 그런데 다시 오후 3시를 기점으로 해가 뜨면서 비가 멎었다. 내야 흙 부분 전체를 덮던 대형 방수포도 다시 걷고, 그라운드 정비도 다시 진행 중이다.

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하지만 문제는 계속해서 비 예보가 있다는 사실이다. 일단 정비를 시작하고 정상 경기 개시를 준비하지만, 다시 비가 내리면 어떻게 될지 장담할 수 없다.

KIA는 벌써 최근 2경기가 연속 우천 취소된 상황이다. 27일 광주 롯데 자이언츠전이 우천 취소됐고, 28일 SSG전 또한 경기 시작전 많은 양의 비가 쏟아지며 끝내 우천 취소가 선언됐다. 29일 SSG전은 정상 개시가 될까.

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KIA는 이날 아담 올러를 선발 투수로 내세웠고, SSG는 페드로 아빌라가 나선다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com