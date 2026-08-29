'습도 72%' 라팍은 지금 현실 사우나, '초대형 방수포' 엄중 경비 → 텍사스 카우보이vs플로리다 쾌남 맞대결 열릴까 [대구현장]

전날과 달리 초대형 방수포로 바뀐 라이온즈파크. 김영록 기자

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 5회말 2사 2루 로건이 송찬의를 삼진으로 처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김영록 기자] 이틀 내내 내린 비가 멎었다. 하지만 여전히 대구 하늘은 낮게 깔린 먹구름으로 가득하다.

29일 대구 삼성라이온즈파크에서는 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 시즌 12차전이 열릴 예정이다.

삼성 김백산-KT 오원석의 맞대결이 준비중이던 전날과 달리 이날은 외국인 에이스 간의 진검승부다. 삼성은 크리스 페덱, KT는 로건 앨런이 각각 선발등판한다.

Advertisement

페덱은 지난 7월 오러클린 대신 대체 외국인 선수로 삼성에 합류한 이래 아리엘 후라도 이상의 존재감을 보여주며 확고한 에이스로 자리매김했다. 6경기 38이닝을 책임지며 3승2패 평균자책점 2.61을 기록했다. 트레이드마크인 카우보이 복장으로 텍사스 상남자의 포스를 풀풀 풍긴다.

로건 역시 케일럽 보쉴리의 단기 대체 외인으로 KT에 합류한 뒤 그대로 그 자리를 꿰찼다. 지난해와 달라진 투구폼을 바탕으로 10경기에 선발등판, 55⅔이닝 동안 5승1패 평균자책점 2.91을 기록하고 있다.

Advertisement

대구는 오후 3시 현재 기온 29.8도, 습도 72%의 숨막히는 날씨다. 기온은 전날보다 조금 낮지만, 미칠듯한 습도로 가득차 있다.

Advertisement

KT는 현재 10개 구단 중 리그 선두, 삼성 역시 0.5경기 차이로 뒤를 바짝 따르고 있다. 이번 시리즈 결과에 따라 향후 시즌 판도가 바뀔 수 있다.

Advertisement

KT는 출산 휴가로 빠진 외국인 타자 힐리어드의 빈 자리를 메울 장진혁 유준규 김민혁 등의 외야수들에게 이번 시리즈 승패가 달렸다.

삼성은 최근 4연승, 키움전 2경기 연속 두자릿수 득점의 폭발적인 타선을 앞세워 연승 가도를 달릴 기세다.

Advertisement

전날 전국에서 열릴 예정이던 프로야구 5경기는 모두 취소됐다. 이날은 경기가 정상적으로 열릴 수 있을까.

많은 비에 흠뻑 젖은 라팍. 김영록 기자

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com