'롯데 비밀병기' 김태균이 온다! → 김진욱 金사냥 떠나면 [부산 현장]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 '94순위' 비밀병기를 준비 중이다. 좌완 에이스 김진욱이 아시안게임에 출전하는 기간 선발 한 자리가 빈다.

김태형 롯데 감독은 29일 부산 LG 트윈스전을 앞두고 2군 투수 김태균을 눈여겨 보고 있다고 귀띔했다.

롯데는 필승조 최준용과 토종 1선발 김진욱이 대표팀에 차출됐다.

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이미 눈도장을 찍은 신예 김한결과 작년 신인 김태균이 예비 선발 후보다.

김 감독은 "(김)한결이가 일단 1순위다. 2군에 또 한 명 있다. 김태균이 요즘 좋다는 보고가 올라왔다"고 밝혔다.

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한 명은 중간으로 가야 한다. 최준용도 빠지기 때문이다.

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김 감독은 "한결이를 중간으로 쓸 수도 있다. (최)준용이가 나가면 불펜도 부족하다. 일단은 김태균을 2군에서 선발로 계속 던져보라고 했다"고 설명했다.

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김태균은 경남고 출신으로 2025 신인드래프트 10라운드 전체 94번에 뽑혔다.

키 1m91에 몸무게 97kg의 훌륭한 체격 조건을 갖춘 우완투수다. 큰 키에서 나오는 변화구 각도가 예리하고 좌-우타자 모두에게 포크볼을 잘 쓴다는 평가다.

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김태균은 애초에 선발 자원으로 준비를 해왔다. 최근 잔부상을 털고 복귀해 짧게 던지며 빌드업 단계에 들어갔다.

김한결이 대체선발로 확정되면 김태균이 중간으로 가는 시나리오도 가능하다.

김한결은 김 감독이 장기적으로 선발 요원으로 합격점을 줬다.

김 감독은 "선발투수가 갖춰야 하는 구종을 다 가지고 있다. 몸을 쓰는 방식이나 스타일을 봐도 선발 유형이다. 지구력이 좋다"고 높이 평가했다.

김한결은 올해 신인이다. 역시 키 1m93에 몸무게 93kg로 피지컬이 뛰어나다. 150km에 육박하는 투심 패스트볼이 위력적인 우완 강속구투수다. 2026 신인드래프트 6라운드 54번에 뽑혔다. 지난 12일 인천 SSG전에 선발 데뷔해 4⅓이닝 4실점을 기록했다. 1군에서 5경기 7⅔이닝 7실점을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com