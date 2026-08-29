"지금 대구에 없다" 후라도, 대체 언제 돌아오나? 머리 감싼 사령탑의 고민…"비가 계속 오니까" [대구포커스]

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "후라도? 지금 대구에 없다."

고척 원정에 나타났던 아리엘 후라도의 복귀는 언제 이뤄질까. 정규시즌 1위, 더 나아가 한국시리즈 우승을 꿈꾸는 삼성 라이온즈의 현 시점 최대 고민거리다.

29일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 박진만 삼성 감독은 후라도와의 동행에 대해 "지금 대구에 없다. 서울에 치료하는 곳이 있어 한번씩 동행하는 것"이라고 답했다.

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후라도는 연신 원정길에 동행하며 혈기왕성한 존재감을 보여주고 있다. 어쩌면 초조함일 수도 있다. 후라도 대신 삼성에서 뛰고 있는 오스틴 보스는 지난해 일본프로야구(NPB) 지바롯데 마린즈에서 210만 달러(약 29억원)의 연봉을 받던 선수다.

올해도 토론토 블루제이스-미네소타 트윈스 마이너리그에서 뛰며 빅리그를 타진하던 중 삼성에 단기 대체 외인으로 합류했다. 대외적인 이름값은 후라도보다 한수위의 느낌도 있는 투수다. 보스의 합류에 후라도가 경계심을 품는 것도 당연하다.

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다만 보스의 현재 성적은 기대 이하다. 5경기 23이닝, 1승3패 평균자책점 6.26에 그치고 있다. 8월 2일 롯데 자이언츠전 3이닝 7실점(6자책) 12일 KIA 타이거즈전 4이닝 4실점의 부진이 컸다.

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23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

그래도 이후 투구밸런스를 잡아가는 과정에 있다. 19일 SSG 랜더스전에서 5이닝 2실점을 기록하며 한국 무대 첫승을 올렸고, 25일 키움 히어로즈전에선 6이닝 2실점으로 첫 퀄리티스타트를 기록했다.

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삼성은 당초 30일까지였던 보스와의 계약을 2주 더 연장했다. 후라도의 투구수 빌드업이 아직 끝나지 않았다는 설명. 일단 후라도는 4이닝 최대 61구까지 빌드업을 마친 상황. 삼성은 앞서 잭 오러클린과도 거듭 연장계약을 맺다가 거물 투수 페덱을 데려와 대박을 친 바 있다.

박진만 삼성 감독은 "비 때문에 일정이 계속 바뀌기도 하고, 선발투수도 계속 바뀌어야한다. 아직 후라도의 구체적인 복귀 일정은 없는 상황"이라며 "퓨처스도 비 때문에 게임을 못하고 있어 어렵다. 변수가 너무 많은 상태"라고 설명했다.

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61구 투구 이후 투수 로테이션과 흐름을 맞춰야하고, 경기를 뛰면서 최대한 몸상태와 실전감각을 끌어올려야하는 상황인데 막상 실전이 없으니 구단도 고민이 많다.

박진만 감독은 "일단 연습 경기를 하나 잡아놓긴 했는데, 날씨를 봐야할 것 같다. 복귀 날짜는 현재로선 미정"이라고 덧붙였다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

4번타자 디아즈는 키움전 3경기에서 홈런 2개를 쏘아올리며 타격감을 한창 끌어올리고 있다. 8월 한달간 홈런 5개를 쳤다. 덕분에 타율도 3할에 근접했고(0.298) 21홈런에 벌써 102타점이다.

사령탑은 "3할 30홈런에 100타점이면 최고의 외국인 타자라고 생각한다. 작년에 너무 잘해서(50홈런-150타점) 기대치가 너무 높을 수 있는데, 디아즈 정도 성적이면 굉장히 좋다"면서 "이 정도면 최고의 외국인 타자 중 한명"이라고 강조했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com