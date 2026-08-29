LG 고우석 완전 포기했는데.. DFA 대변수 발생! → 염갈량 탄식 "이럴거면 왜 데리고 갔나" [부산 현장]

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "이럴 거면 왜 데리고 갔나."
염경엽 LG 트윈스 감독이 고우석 DFA 소식을 듣고 탄식했다. LG 컴백 직전 미네소타 트윈스가 고우석을 영입했다. 고우석은 메이저리그 데뷔에 성공했지만 2개월도 되지 않아 방출 대기 명단에 올랐다.
염 감독은 29일 부산 롯데 자이언츠전을 앞두고 미네소타를 원망할 수밖에 없었다.
염 감독은 "당시에는 말을 할 수 없었지만 이제 (고)우석이가 오면 (손)주영이가 다시 선발로 가고 후반기를 어떻게 시작을 해야겠다 세팅을 마친 상태였다. 우석이한테도 돌아오면 어떻게 하고 이런 것들을 다 이야기가 된 상태였다"고 돌아봤다.
7월 6일 미네소타가 고우석을 영입했다. 고우석은 7월 10일 꿈에 그리던 빅리그 마운드에 올랐다. 고우석은 메이저리그 4경기 4이닝 2피홈런 4실점을 기록했다. 7월 22일 마이너리그로 내려간 뒤 8월 29일 방출 대기 명단에 올랐다.
고우석은 후반기 LG의 강력한 반전 카드였다.
염 감독은 "우석이가 와서 딱 세팅이 되면 선발도 여유가 생긴다. 그러면 이제 팀 분위기가 이렇게 확 올라갈 수 있었는데 사실 거기서부터 어긋나기 시작했다"고 아쉬워했다.
고우석이 이제 LG에 돌아오더라도 포스트시즌은 출전할 수 없다.
포스트시즌에 출전하려면 7월 31일까지 등록을 해야 한다. 군 제대 선수나 외국인 선수만 8월 15일까지다. 8월 15일도 이미 지난지 오래다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com