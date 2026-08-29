끝내기포 쳤는데 라인업 제외? "하필 지금 아프다니, 꾀병이겠냐고" 사령탑 탄식 [대구포커스]

인터뷰에 임한 KT 장진혁. 김영록 기자

24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 8회초 KT 장진혁이 역전 3점 홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 장진혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.08.24/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "목에 담이 왔다. 지금 본인한테 제일 좋은 기회인데…"

사령탑의 탄식이 더그아웃을 무겁게 덮었다.

29일 대구 삼성라이온즈파크. 전날 우천 취소로 꿀맛 같은 휴식을 취한 이강철 KT 위즈 감독의 표정은 밝았다.

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하지만 이날 라인업 변경 이야기가 나오자 금세 표정이 흐려졌다. 이날 KT는 최원준(중견수) 김상수(2루) 안현민(우익수) 김현수(1루) 김민혁(지명타자) 허경민(3루) 유준규(좌익수) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 로건 앨런이다.

전날과 비교하면 좌익수가 장진혁에서 유준규로 바뀌었다. 가뜩이나 지난 27일 두산 베어스전에서 끝내기 홈런까지 치며 기세가 하늘을 찌르는 장진혁인데, 왜 바뀌었을까. '팀 홈런 꼴찌' KT 입장에서도 장진혁처럼 중장거리 한방이 있는 선수는 귀하다.

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이강철 감독은 "(장)진혁이 같은 애들이 아프다면 진짜 아픈 거다. 거짓말 하겠냐고. 진짜 웬만하면 뛸 건데 도저히 안되니까 아프다고 했을 거 아냐. 안타깝다"면서 "담이 한번 오면 1주일은 간다. (힐리어드가 없는)내일은 못 뛰지"라며 한숨을 푹푹 쉬었다.

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사진제공=KT 위즈

"그런 거 보면 (황)재균이가 참 사랑받을 자격이 있다. 아프질 않으니까 방망이 못쳐도 매일 나간다. 그러다보면 감잡고 치기 시작한다. 1할 치다가도 어느날 보면 3할 치는 거야. 반면에 한창 잘 치고 이제 기회잡았는데 아픈 선수들도 항상 있다. 감독 입장에선 참 답답한 일이다."

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올시즌 후 FA가 되는 배정대 역시 올시즌 좀처럼 출전 기회를 잡지 못하고 있다. 지난해 타율 2할4리(240타수 49안타)로 부진하며 주전 자리를 잃어버렸고, 최원준과 힐리어드가 합류한 올해는 나갈 타이밍이 마땅치 않다. 그러다보니 타격감을 잡기도 더 어렵다. 올해도 타율 2할8리(10타수 21안타)에 그치고 있다.

이강철 감독은 "(배)정대를 내가 참 좋아하는데, 지금 상황에선 쓸수가 없다. 정대가 작년에 잘했으면 (최)원준이를 안 데려왔겠지. 정대가 경기 후반에 나가면(힐리어드-배정대-최원준) 외야 수비는 기가 막힌데…"라고 아쉬워했다.

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com