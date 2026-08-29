'비야 더 오지 마라' 우취 우려에도, 광주 SSG-KIA전 2만500석 매진[광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 예정인 KIA와 SSG의 경기. 비가 내리자 그라운드에는 다시 방수포가 설치됐다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈가 올 시즌 29번째 홈 경기 매진을 기록했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 SSG 랜더스와 KIA의 맞대결. 오후 6시 시작을 앞두고, 오후 5시30분을 기점으로 2만500석 전석 매진을 기록했다. 올 시즌 KIA의 29번째 홈 경기 매진이다.

광주는 27일부터 많은 양의 비가 내리다 그치기를 반복하고 있다. 27일 롯데전과 28일 SSG전은 폭우로 인해 2경기 연속 취소된 상황. 이날도 경기 시작을 앞두고 다시 한번 폭우가 쏟아지며 우천 순연에 대한 걱정이 있었지만, 다시 하늘이 맑개 개면서 정상적인 경기 시작을 준비했다.

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날씨와 상관 없이 관중들도 화답했다. 현재 승차 없이 승률에서만 근소하게 앞선 KIA는 LG와 치열한 3위 싸움을 펼치고 있다. 최근 좋은 성적을 기록하면서 주말 경기는 빈 자리를 찾기 힘든 상황이다.

한편 이날 KIA는 선발 투수로 아담 올러를, SSG는 페드로 아빌라를 예고했다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com