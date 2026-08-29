6년 연속 '최소 볼넷' 독차지라니…올해도 '투수 장인'의 위엄인가? KT에겐 특별한 '비결'이 있다 [대구포커스]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하는 KT 고영표. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. KT 선발투수 소형준이 투구 후 공을 건네받고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 올시즌 팀 볼넷 352개. 올해도 어김없이 '팀 최소 볼넷' 부문은 KT 위즈의 차지가 유력하다.

KT는 2021년 이후 6년 연속 최소 볼넷팀의 자리를 놓치지 않고 있다. 지난해 '폰세-와이스'가 압도적인 존재감을 뽐냈던 한화 이글스에도 17개 차이로 앞섰고, 올해는 이 부문 2위 두산 베어스(378개)와 26개 차이로 1위를 지키고 있다.

비결이 뭘까. 29일 대구에서 만난 이강철 KT 감독은 "내 덕분이다. 자꾸 볼넷 주면 내가 안 쓰니까"라며 껄껄 웃었다.

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"차라리 안타 맞는게 낫다는 게 내 생각이다. 내가 제일 싫어하는게 볼넷인걸 투수들도 안다. 새로 올라오는 선수 있으면 또 얘기해주는 것 같다. 알아서 던지게 내버려둬도 볼넷을 안 던진다."

잠시 생각에 잠겼던 그는 "생각해보니 우리팀은 파이어볼러가 없다. 150㎞ 넘는 투수가 없잖아. 제구 잡힌 투수들을 선발로 쓰니까"라며 웃었다. 앞서 외국인 투수 맷 사우어(101⅓이닝 45개)가 다소 많은 편이었지만 퇴출됐고, 그 자리를 채운 로건은 55⅔이닝 15개 뿐이다.

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소형준-고영표-오원석으로 구성된 토종 선발진 역시 모두 볼넷이 적은 투수들이다.

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9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

KT에서 가장 빠른 공을 던지는 투수는 누굴까. 이강철 감독은 "스기모토 아닐까. 153㎞까지 나온다"며 웃었다. 하지만 올해 이강철 감독을 가장 울리고 웃긴 투수를 하나 꼽는다면 바로 스기모토다. "믿을만하면 사고치고, 걱정하면 잘 던진다"며 한숨을 쉴 정도다.

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전날 우천 취소로 선발 등판이 취소된 오원석은 이제 아시안게임 전까지 불펜에 전념할 예정이다. 아시안게임 무대에서도 불펜으로 뛸 가능성이 높고, KT 입장에서도 그 기간 선발로 나설 배제성에게 선발 마운드에 적응할 기회를 줘야하기 때문.

배제성은 제구보다는 150㎞대 초중반의 빠른 직구가 강점인 타입이다. 2021~2023년 3년간 29승을 올리며 동기간내 최다승의 주인공이었던 배제성이지만, 지금으로선 선발 한자리를 확정짓긴 어려운 상황이다.

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com