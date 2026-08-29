ML 꿈 이룬 고우석. 9월엔 어디에? PS 못나가도 LG에겐 지금 그가 필요하다

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. 9회 등판한 고우석. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. LG가 극적인 역전승을 거뒀다. 승리를 지킨 고우석이 박동원과 악수하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

8일 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 2차전 KT와 LG의 경기, LG가 5대4로 승리했다. 경기 종료 후 LG 염경엽 감독과 고우석이 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.11.08/

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[스포츠조선 권인하 기자]고우석은 이제 어떤 결정을 내릴까.

고우석이 당장 '친정' LG 트윈스로 돌아와도 포스트시즌 출전은 불가능. 그래도 LG는 지금에라도 고우석이 오면 막판 순위 싸움에 천군만마다.

미네소타는 29일(한국시간) 팀 내 최고 유망주로 꼽히는 외야수 워커 젠킨스를 콜업하고, 젠키스의 로스터 자리를 확보하기 위해 고우석을 양도 지명(DFA) 처리했다.

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디트로이트 타이거즈 트리플A에서 좋은 성적을 거두고도 메이저리그에 올라가지 못하던 고우석은 7월에 극적으로 미네소타 트윈스로 이적하며 드디어 꿈에 그리던 메이저리그 무대에 올랐다. 4경기에서 1홀드를 올렸지만 평균자책점 9.00의 아쉬운 성적에 트리플A로 다시 내려갔다.

디트로이트 때처럼 좋은 성적으로 메이저리그 재도전을 기대했으나 이번엔 성적이 좋지 못했다. 결국 미네소타는 유망주를 메이저리그로 올리면서 성적이 좋지 않았던 고우석을 메이저리그 40인 로스터에서 빼버렸다.

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웨이버 공시 절차를 밟는 고우석은 다른 구단의 영입 제의를 받으면 도전을 이어갈 수 있지만 현재의 모습으론 쉽지 않은 상황.

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미네소타 트리플A에서 8경기에 등판했는데 9⅓이닝 동안 4사구를 12개나 내주는 제구 난조를 보이면서 평균자책점이 12.54로 매우 좋지 않았다.

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타 구단으로 가지 못하면 미네소타 마이너리그에 남거나 FA가 돼 자유롭게 다른 구단을 알아볼 수 있다. 이 땐 미국 뿐만 아니라 전세계 어느 팀에도 이적할 수 있다.

당연히 친정인 LG에 돌아오는 것도 하나의 선택지가 된다.

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이이 9월이기에 메이저리그에 도전할 시간이 얼마 남지 않았다. 내년에도 메이저리그에 도전하는게 아니라면 친정에 빨리 돌아오는 것도 나쁘지 않은 선택이 될 수 있다.

18일 서울 고척스카이돔에서 열린 'MLB 월드투어 서울 시리즈 2024' 샌디에이고 파드리스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 1사 1루에서 샌디에이고 고우석이 LG 이재원에 투런포를 허용한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.18/

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 6회말 투구를 마친 고우석이 더그아웃으로 향하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 9회초 투구를 무실점으로 마친 고우석이 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.08/

고우석이 LG로 돌아온다면 바로 마운드에서 던지는 것엔 문제가 없다. 단 7월 31일까지 등록된 선수만이 포스트시즌을 뛸 수 있기 때문에 고우석은 지금 LG에 돌아온다면 포스트시즌은 뛸 수 없다.

그래도 LG는 고우석이 온다면 두 팔을 벌려 환영할 판이다. 불펜이 너무 약하기 때문이다. 컨디션 좋은 선수로 돌려막기를 하고 있지만 한계에 온 상황. 지난 21일 대전 한화전에선 3회까지 9-0의 압도적으로 리드했는데 불펜이 무너지며 11대15로 역전을 당했다.

27일 잠실 LG전에선 3대13으로 크게 졌는데 2-9로 7점차로 지고 있던 3회말부터 박해민 문보경 송찬의 홍창기 신민재 오지환 등 주전들을 일찌감치 빼고 유망주들로 경기를 치렀다. 너무 일찍 경기를 포기한게 아니냐는 팬들의 비판이 있었지만 따라가기 위해선 불펜이 상대 타선을 막아내야 하지만 LG 불펜으로선 쉽지 않다보니 '선택과 집중'을 택할 수밖에 없었다.

고우석이 돌아온다면 곧바로 손주영과 함께 마무리 투톱으로 활약할 수 있다. 고우석이 셋업맨으로 활약해도 된다. 필승조의 한축이 돼 LG 뒷문이 한층 강화된다.

LG는 28일까지 63승1무51패로 KIA 타이거즈(62승2무50패)와 승차없는 4위를 기록하고 있다. 5위 두산 베어스(59승4무52패)와는 2.5게임차. 지난해 우승팀이자 전반기 내내 1위를 했던 LG이기에 자존심을 지키기 위해선 3위는 지켜야 한다. 비록 포스트시즌엔 못나간다고 해도 고우석이 지금이라도 오는 것이 '가뭄 속에 단비'인 것은 분명하다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com