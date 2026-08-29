방수포 걷었다! '미리보는 한국시리즈' 대구는 비와의 결전 선포…물웅덩이 정리 → 오후 6시40분 지연 시작 예고 [대구현장]

오후 6시 40분 지연 개시를 알리는 라이온즈파크 전광판. 김영록 기자

초대형 방수포를 걷고 내야 곳곳에 생긴 물웅덩이를 정리하는 구장관리팀. 김영록 기자

온통 낮게 깔린 먹구름으로 가득한 사이 살짝 엿보이는 대구의 푸른 하늘. 김영록 기자

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 이미 관중 입장은 시작된지 오래. 거듭된 간헐적 폭우에도 그라운드는 잘 버텨냈다.

29일 대구 삼성라이온즈파크. KT 위즈와 삼성 라이온즈와 시즌 12차전이 열릴 예정이다.

이날 KT는 최원준(중견수) 김상수(2루) 안현민(우익수) 김현수(1루) 김민혁(지명타자) 허경민(3루) 유준규(좌익수) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 삼성은 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루) 류지혁(2루) 김영웅(3루) 강민호(포수) 박계범(유격수)으로 맞선다.

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선발은 KT 로건 앨런과 삼성 크리스 페덱, 양팀 외국인 에이스간의 맞대결이다.

구장 관리팀은 오후 5시45분쯤 내야 그라운드를 덮고 있던 초대형 방수포를 치웠다. 정상적인 경기 속행을 위한 조치다. 방수포 아래 오랫동안 덮여있던 그라운드와 잔디 관리를 위해서는 이 정도 시간에는 방수포를 치워야한다. 물웅덩이를 정리하고, 패인 지점에 새로운 흙을 채워야한다.

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

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마운드와 홈플레이트 부근을 덮은 소형 방수포도 차례로 정리됐다. 이쯤되면 대구는 바야흐로 폭우와의 '결전'이다. 방수포를 걷은 상황에서 한번 더 폭우가 내릴 경우 이날 경기는 정상 개최되기 어렵다.

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삼성 구단 측은 입장한 관중들에게 "오늘 경기는 지연 시작될 예정"이라는 공지를 전했다. 당초 이날 오후 6시30분에 시작될 예정이던 경기 시간은 10분 지연된 6시 40분으로 예고됐다.

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대구는 오전 한때 뜨거운 햇볕이 내리쬐기도 했지만, 시 외곽 지역인 야구장은 달랐다. 시종일관 검은 먹구름으로 덮여있었다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

오후 5시쯤 대구에는 폭우가 쏟아지기도 했다. 현장 기온은 한때 32도, 습도는 84%까지 치솟았다. 숨막힐듯한 수증기가 맺힐 정도였다.

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이후 구름이 조금씩 흩어지면서 파란 하늘이 얼굴을 내밀기 시작했다. 하지만 대구 하늘은 '개었다'고 말하기는 어려운 상황이다.

이날 KT-삼성 경기는 정상 개최될 수 있을까.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com