'KIA 역사를 다시 썼다' 역대 최소 경기 100만 돌파…최다 관중 신기록 도전[광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 광주 역대 최소 100만 광중 돌파를 알리는 전광판 모습. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈가 역대 최소 경기 홈 100만 관중을 돌파했다.

KIA는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 2만500석 전석 매진을 기록했다. 경기 시작 30여분 전인 오후 5시30분을 기준으로 모든 표가 팔렸다. 토요일을 맞아 챔피언스필드 전체 좌석이 빈틈 없이 꽉 들어찼다. 올 시즌 KIA의 29번째 홈 경기 매진이다.

동시에 KIA는 역대 최소 경기 홈 100만 관중을 기록했다. KIA는 이날 57경기만에 100만 관중을 돌파했는데, 이는 59경기만에 돌파했던 2024년보다 2경기 더 빠른 수치다. 더불어 KIA는 챔피언스필드 개장 후 역대 4번째 100만 관중 돌파도 진행 중이다. 2017년 103만8492명, 2024년 123만2840명, 2025년 107만9676명에 이은 기록이다.

Advertisement

지금의 페이스가 유지된다면, 역대 최다 관중도 가능할 전망이다. KIA의 홈 관중 신기록은 2024년 기록한 125만9249명이다. 당시 경기당 평균 관중이 1만7250명이었는데, 올해 경기당 평균 관중은 1만7789명으로 2024년보다 더 높은 수치를 보여주고 있다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com