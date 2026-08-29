어떻게 잡은 기회인데.. LG 손용준 문책성 교체? → "몸에 이상 없다" 3회말 문보경 투입 [부산 현장]

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 손용준이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 신예 내야수 손용준이 비교적 이른 시점인 3회말에 교체됐다.

손용준은 29일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에 6번타자 3루수로 선발 출전했다.

손용준은 지난 27일 잠실 NC전 대타로 나가서 2타수 2안타 1볼넷 활약했다. 눈도장을 꾹 찍은 손용준은 선발 기회를 잡았다.

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염경엽 LG 감독은 이날 경기를 앞두고 "NC전 보니까 타격감이 좋더라. 수비를 좀 보려고 내보냈다. 수비 연습을 계속 하고 있다. 방망이 보다는 일단 수비가 기본적으로 돼야 경기에 나갈 수 있다"고 밝혔다.

하지만 공교롭게 손용준은 수비 실책을 저지르고 말았다.

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2회말 선두타자 한동희의 정면 3루 땅볼 타구를 놓쳤다. 한동희가 실책으로 살아 나갔다. 하필 윤동희 손성빈 연속 안타가 터지며 실점으로 이어졌다.

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손용준은 3회초 돌아오는 타석에서 삼진을 당했다.

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LG는 3회말 수비에 들어가며 문보경을 3루수로 투입했다. 손용준을 벤치로 불러들였다.

LG 관계자는 "부상으로 인한 교체는 아니다"라고 설명했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com