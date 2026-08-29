'박정우 연장 10회 끝내기' 3연승 KIA, 명품 투수전 끝에 3위 지켰다[광주 리뷰]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]명품 투수전 끝에 페드로 아빌라가 웃었다. 그러나 경기는 KIA 타이거즈의 승리였다.

KIA는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 2대1로 승리했다. KIA는 최근 3연승을 달리며 3위 자리 사수에 성공했다.

이날 SSG 선발 아빌라와 KIA 아담 올러가 선발 맞대결을 펼쳤다. 명성대로 두사람은 대단한 투수전을 펼쳤다. 올러가 먼저 시작했다. 1회초 정준재~박성한~기예르모 에레디아로 이어지는 상위 타순을 뜬공, 삼진, 땅볼로 처리했다. 아빌라도 1회말 박재현~이호연~김도영을 공 10개로 삼자범퇴하는데 성공했다.

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올러가 2회초를 또 삼자범퇴로 마쳤고, 2회말 KIA가 양팀 합쳐 첫 출루를 해냈다. 2사 후 김선빈이 2루수 방면 내야 안타를 기록하면서 1루를 밟았다. 2루수 정준재의 송구 실책이 더해져 2루까지 들어갔다. 그러나 하주석이 유격수 땅볼로 잡히면서 페드로는 실점하지 않았다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 선발 올러와 SSG 선발 아빌라가 맞대결을 펼쳤다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

SSG도 3회초 처음 출루했다. 2사 후 안상현이 스트레이트 볼넷으로 걸어나갔다. 뒤이어 정준재의 안타가 터지면서 2사 주자 1,3루. 하지만 박성한이 3구에 스탠딩 삼진으로 물러났다.

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올러는 4회초도 에레디아~전의산~김재환으로 이어지는 중심 타자들을 외야 뜬공과 삼진 2개로 아웃시켰고, 아빌라는 4회말 2아웃을 잡고 나성범에게 자신의 둔부에 맞고 떨어지는 내야 안타를 허용했으나 곧장 김선빈을 헛스윙 삼진 처리했다.

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이후로도 눈부신 투수전이 계속됐다. 올러는 5회초 또 삼자범퇴를 추가했다. 5회까지 투구수는 71구였다. 아빌라도 만만치 않았다. 5회말을 세 타자로 깔끔하게 막아냈다. 아빌라의 5회 투구수는 67구로 올러보다도 적었다.

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올러와 페드로의 호투로 양팀 모두 좀처럼 점수를 내지 못했다.

그러던 6회초 마침내 0의 균형이 깨졌다. SSG '테이블 세터'가 올러를 흔들었다. 1아웃 이후 1번타자 정준재의 좌전 안타가 터졌고, 뒤이어 박성한이 중견수 앞으로 빠져나가는 적시타를 기록했다. 도루를 성공시켜 2루에 들어가있던 정준재가 순식간에 홈까지 파고들었다. SSG가 1-0 선취점을 뽑았다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 박재현 안타 때 김호령이 홈을 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

KIA도 이어진 6회말 1아웃 이후 이호연의 안타, 김도영의 볼넷으로 주자 1,2루 기회를 마련했지만 카스트로와 나성범이 범타에 그쳤다. KIA는 올러가 6이닝 1실점을 기록한 후 물러났고, 곽도규와 성영탁이 7회를 무실점으로 막았다.

올러가 먼저 물러난 후, 아빌라의 호투는 계속 이어졌다. 7회까지 완벽하게 KIA 타선을 봉쇄했다. 7회말 김선빈을 중견수 뜬공으로, 하주석을 스탠딩 삼진으로, 한준수를 우익수 뜬공으로 돌려세웠다.

하지만 아빌라가 내려가자마자 KIA가 분위기를 뒤집었다. 8회말 SSG 두번째 투수 전영준을 흔들었다. 선두타자 김호령의 안타에 이어 박재현의 장타가 터졌다. 1루에 있던 김호령이 홈까지 들어왔고, 박재현은 3루까지 욕심냈다가 태그아웃되며 아쉽게 물러났다. 하지만 1-1로 동점은 만들었다.

SSG가 9회초 이의리를 상대로 만든 2사 2,3루 찬스에서 1점도 뽑지 못했고, 동점 접전이 계속됐다. KIA도 9회말 1사 1,2루 찬스가 무산되면서 승부는 결국 연장으로 흘렀다.

연장 10회말 KIA가 끝내기 찬스를 마련했다. 박재현의 선두타자 2루타에 이어 정현창의 희생번트로 1사 3루. SSG 벤치는 김도영과 카스트로를 연속 자동 고의 4구로 내보냈다. 1사 만루에서 박정우가 유격수 옆을 빠져나가는 끝내기 안타를 기록하면서 KIA의 승리가 확정됐다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com