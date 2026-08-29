29일만의 선두 탈환! 최강삼성 5연승 폭풍질주, '페덱+구자욱 합작' 9승3패 압도적 우위…KT에 4대2 승리 [대구 리뷰]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "최~강 삼성 승리하리라!"

텍사스 카우보이와 캡틴 구자욱의 불꽃이 팀 전체를 휘감았고, 2만4000명 야구팬들의 뜨거운 함성이 응답했다.

삼성 라이온즈는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시즌 12차전에서 4대2로 승리했다.

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삼성은 이날 승리로 시즌 68승째(3무44패)를 기록, KT를 0.5경기 차이로 제치고 리그 선두로 올라섰다. 7월 31일 이후 29일만의 선두 복귀다.

KT와의 상대전적에서 무려 9승3패, 압도적 우위를 지켰다. 두 팀의 경기가 '미리 보는 한국시리즈'라면, 삼성은 강렬한 자신감을 안고 시리즈에 임하게 될 전망이다.

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반면 KT는 43패째(66승3무)를 기록하며 1위 자리를 내줬다. 외국인 거포 샘 힐리어드는 출산휴가로, 캡틴 장성우는 좌측 내복사근 부상, 장진혁은 뒷목 담증세로 각각 빠진 상황에서 힘있는 해결사의 한방이 아쉬웠다.

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29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

이날 삼성은 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루) 류지혁(2루) 김영웅(3루) 강민호(포수) 박계범(유격수) 라인업으로 경기에 임했다.

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KT는 최원준(중견수) 김상수(2루) 안현민(우익수) 김현수(1루) 김민혁(지명타자) 허경민(3루) 유준규(좌익수) 한승택(포수) 권동진(유격수)으로 맞섰다.

선발 매치업은 KT 로건 앨런과 삼성 크리스 페덱, 양팀 외국인 에이스간의 진검승부였다.

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구자욱이 1회말 결승타 포함 3타수 2안타 2타점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 리드오프 김지찬이 2안타 2득점으로 팀 공격의 물꼬를 텄고, 타격감을 되찾은 김영웅이 2안타 1타점, 강민호가 1안타 1타점으로 뒷받침했다.

외국인 투수 페덱의 불꽃투가 팀 분위기 전체를 끌어올렸다. 페덱은 6이닝 6피안타 2볼넷 무실점으로 쾌투했다. 6회를 마친 페덱의 뜨거운 포효는 현장을 완전히 압도했고, 3루 측 홈 응원석은 그 못지 않은 뜨거운 연호로 화답했다. 뒤이어 필승조 김태훈-이승현, 마무리 김재윤이 각각 1이닝 무실점으로 깔끔하게 경기를 마무리지었다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 1사 1,2루 삼성 구자욱이 적시타를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

KT는 1회초가 가장 좋은 득점 찬스였다. 리드오프 최원준의 안타, 1사 후 안현민의 안타로 1사 1,3루 찬스를 잡았다. 여기서 비어버린 중심타선의 무게감이 아쉬웠다. 김현수가 투수 땅볼, 김민혁이 삼진으로 물러나면서 선취점을 따내지 못했다.

오히려 삼성이 1회말 선취점을 기록하며 기선을 제압했다. 리드오프 김지찬의 안타, 김성윤의 희생번트, 구자욱의 적시타로 가볍게 1점을 뽑았다.

삼성은 2회말에도 선두타자 디아즈가 5연속 파울을 치며 볼카운트 0B2S에서 안타로 출루했고, 류지혁의 희생번트에 이어 김영웅의 적시타로 1점을 추가했다.

4회말에는 2사 후 김영웅-강민호의 연속 2루타로 1점을 따냈고, 5회말에는 선두타자 김지찬의 2루타, 김성윤의 번트, 구자욱의 적시타가 다시한번 이어졌다.

정해진 수순을 밟듯 깔끔했다.

KT 선발 로건도 역투했지만, 6회말 2사 후 삼성 이재현에게 안타를 허용한 뒤 주권으로 교체됐다. 투구수는 99개였다. 주권에 이어 전용주 손동현 우규민을 차례로 투입하며 실점없이 남은 이닝을 끝냈지만, 역전에는 끝내 실패했다.

2022 KBO리그 KIA 타이거즈와 KT 위즈의 경기가 3일 수원KT위즈파크에서 열렸다. 2회말 1사 1,2루 KT 오윤석이 선제 3점홈런을 날리고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.06.03/

반면 KT는 2회초 우전안타로 출루한 유준규가 2루 도루를 시도했다가 슬라이딩 과정에서 2루를 지나치며 태그아웃되는 실수가 나왔다.

6회까지 페덱의 투구수는 총 102개. 6회 도중 코치진이 한번 마운드에 올라 컨디션을 살폈지만, 페덱의 뜻대로 6회를 오로지 맡긴게 좋은 결과로 이어졌다. 마운드를 내려오는 페덱에게 라이온즈파크를 가득 채운 2만4000 홈팬들의 뜨거운 연호가 쏟아졌다.

KT는 3회에도 김상수-안현민의 연속 안타가 나왔지만, 2사 후 김현수가 내야 뜬공으로 물러났다. 4~5회 볼넷 하나에 그친 KT 타선은 6회초 선두타자 안현민이 볼넷, 1사 후 김민혁이 안타를 치며 또한번 찬스를 잡았다. 하지만 허경민이 포수 파울플라이로 물러났고, 이어진 폭투로 2사 2,3루가 됐지만 유준규가 삼진으로 물러나 아쉬움을 삼켰다. 이날 최고 구속인 153㎞ 직구로 삼진을 따낸 페덱은 뜨겁게 포효했다

사진제공=삼성 라이온즈

삼성은 7회 김태훈, 8회 이승현이 실점없이 이닝을 마무리지었다.

하지만 KT의 반격도 끈질겼다. 9회초 1사 후 유준규가 좌전안타로 출루했고, 대타 오윤석이 좌중간 담장을 넘기는 투런포를 터뜨렸다.

삼성은 마무리 김재윤을 투입, 경기를 승리로 마무리지었다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com