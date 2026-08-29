우천 중단 50분 → 3분 재개 → 또 40분 중단 → 경기 끝 → 혼돈의 사직구장 무슨 일이 [부산 현장]

부산=한동훈 기자

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 두 차례 우천 중단 끝에 승리했다.

LG는 29일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 7회 8대3 강우 콜드 승리를 거뒀다.

7회말 갑자기 많은 비가 내렸다. 오후 8시 44분부터 9시 35분까지 51분 동안 대기했다. 비가 그치지는 않았지만 그라운드 정비 후 경기를 재개했다. 마치 기다렸다는 듯이 강한 비로 돌변했다. 9시 38분 경기는 또 중단됐다. 결국 10시 18분 강우콜드가 선언됐다.

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2회초 LG가 선취점을 뽑았다. 1사 후 구본혁이 중전 안타로 포문을 열었다. 이주헌이 삼진을 당했지만 홍창기가 우전 안타를 쳤다. 신민재가 볼넷 출루. 2사 만루서 박해민이 다시 밀어내기 볼넷을 골랐다. 오스틴이 좌측 담장을 직격하는 적시 2루타를 폭발했다.

롯데는 2회와 3회 1점씩 만회했다.

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2회말 선두타자 한동희가 3루수 실책으로 출루했다. 고승민 전민재가 아웃된 후 윤동희가 중전 안타를 쳐 기회를 살렸다. 손성빈이 중전 적시타로 한동희를 불러들였다. 3회말에는 1사 2루에서 레이예스가 우전 적시타를 터뜨렸다.

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3-2로 쫓긴 LG는 5회초 승부에 쐐기를 박았다.

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선두타자 박해민이 선봉에 나섰다. 우전 안타를 때렸다. 오스틴이 왼쪽에 2루타를 쳤다. 송찬의가 좌중간 2루타로 주자 둘을 불러들였다. 문정빈이 우익수 뜬공으로 송찬의를 3루에 보냈다. 1사 3루에서 문보경이 좌중간을 갈라 송찬의도 득점했다. 6-2로 도망갔다.

롯데는 선발 김진욱을 여기서 내렸다. 김한결을 구원 투입했다.

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구본혁이 기습번트로 김한결을 흔들었다. 1사 1, 3루. 이주헌 볼넷에 홍창기 몸에 맞는 공이 나왔다. 밀어내기로 7-2.

롯데는 이영재로 투수를 다시 교체했다. 이영재는 신민재를 좌익수 뜬공 처리했지만 박해민에게 볼넷을 줘 또 밀어내기로 실점했다.

롯데는 6회말 한동희의 솔로 홈런으로 분위기를 되살렸다. 한동희는 1볼에서 몸쪽 높은 투심을 잡아 당겨 좌측 담장을 훌쩍 넘겼다. 타구 속도 168.8㎞로 120m를 비행했다. 시즌 16호.

갑자기 날씨가 변덕을 부렸다. 7회말 롯데 공격 1사 1루에 비가 쏟아졌다. 그라운드 정비까지 약 50분이 중단됐다. 비가 그쳐 경기를 재개했더니 빗줄기가 다시 굵어졌다. 경기는 3분 만에 또 멈췄다. 40분 동안 기다렸는데 도저히 경기는 불가능했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com