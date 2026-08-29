스트라이크 안 던지나 못 던지나? 롯데 밀어내기로 3점이나 주다니

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 8회 직접 마운드를 찾아 김한결에게 볼을 건네고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 밀어내기로만 3점을 주면서 자멸했다. 볼이면 실점인 상황에서도 스트라이크존을 공략하지 못했다.

롯데는 29일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스와 경기에서 7회 3대8 강우콜드 패배를 당했다.

주자를 쌓아놓고 볼넷을 허용하는 패턴을 반복했다.

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선발투수 김진욱이 4⅓이닝 7실점으로 무너졌다. 두 번째 투수 김한결은 세 타자를 상대하면서 아웃카운트를 하나도 올리지 못했다. 세 번째 투수 이영재 역시 1아웃을 간신히 잡고 교체됐다. 5회를 마치는 데 투수 4명이 필요했다.

김진욱은 2회초 2사 1, 2루에서 신민재에게 볼넷을 주면서 만루 위기를 자초했다.

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다음 타자 박해민을 상대로는 연거푸 볼 3개를 던졌다. 스트라이크 2개를 잡아내며 풀카운트까지 가는 데 성공했지만 6구째는 또 볼이었다. 밀어내기로 선취점을 빼앗겼다.

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2사 만루에서 KBO리그 최강 타자 오스틴을 상대했다. 좌측 담장을 직격하는 2루타를 맞았다. 만루 홈런이 되지 않은 게 다행이었다.

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절대 오스틴까지 가지 않고 좌타자 신민재 박해민과 승부를 봤어야 했는데 이 점이 패착이었다.

김진욱은 5회 고비를 못 넘었다. 박해민 오스틴 송찬의에게 연속 안타를 맞았다. 문정빈을 뜬공으로 잡았지만 문보경에게 다시 안타를 맞고 교체됐다.

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다음 투수 김한결과 이영재도 계속 흔들렸다.

김한결은 첫 타자 구본혁에게 번트 안타를 허용하고 영점이 무너졌다. 이주헌을 스트레이트 볼넷으로 내보냈다. 홍창기에게는 몸에 맞는 공을 줬다. 밀어내기로 추가 실점.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데 이영재가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김진욱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

롯데 벤치도 더 지켜볼 수 없었다. 이영재로 투수를 바꿨다.

이영재도 힘들었다. 신민재를 좌익수 뜬공으로 잡았지만 박해민에게 볼넷을 또 줬다. 또 밀어내기.

2회와 같은 악순환이었다. 또 오스틴이 등장했다. 롯데는 울며 겨자먹기로 필승조에 가까운 현도훈을 5점자 뒤지는 상황에 내보낼 수밖에 없었다. 현도훈이 오스틴을 1루 뜬공으로 막아내며 간신히 이닝을 마쳤지만 이미 입은 데미지가 너무 컸다.

특히 김한결은 이날 경기 전 김태형 롯데 감독이 매우 높이 평가했던 유망주다. 장기적으로 선발투수로 키울 계획을 김 감독은 밝혔다.

김 감독은 김한결에 대해 "선발투수가 갖춰야 하는 구종을 다 가지고 있다. 몸을 쓰는 방식이나 스타일을 봐도 선발 유형이다. 지구력이 좋다"고 칭찬했다.

김한결은 하필 그날 너무 흔들리고 말았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com