고우석 LG 잔여 시즌이라도 뛸까 → 공식 접촉은 아직 NO. 이유는 [부산 현장]

8일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 한국시리즈 2차전. 경기에서 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.08/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 고우석이 LG 트윈스 유니폼을 입고 잔여 시즌이라도 뛰는 모습을 볼 수 있을까.

메이저리그 도전 여정 중인 고우석이 다시 거대한 암초를 만났다. 미네소타 트윈스가 29일 고우석을 방출대기(DFA, designated for assignment) 명단에 올렸다.

남은 선택지는 재도전 또는 LG 복귀 2가지 뿐이다.

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다만 LG는 신중하다. LG 구단은 DFA 소식 직후 고우석 측에 바로 접촉하지는 않았다고 밝혔다.

결국은 LG 복귀 쪽으로 가닥이 잡힌다. 시기가 문제일 뿐이다.

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이번 DFA는 꽤 무겁게 받아들여진다. 메이저리그 검증이 사실상 완료됐다는 뜻으로 풀이되기 때문이다.

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고우석은 2024년 1월 샌디에이고 파드리스와 계약 후 지금까지 방출 1회와 트레이드 2회, DFA 2회를 경험했다. 마이너리그에서만 던지면서 여러 팀을 떠돌았다. 메이저리그에 갈 수 있다는 희망이 꺼지지 않았다.

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지난 7월 미네소타로 이적하며 드디어 빅리그 무대를 밟았다. 4경기 4이닝 4실점. 이후 미네소타는 고우석을 다시 마이너리그로 보낸 뒤 외면했다. 다른 메이저리그 구단이 고우석을 다시 영입할 가능성은 낮다.

LG는 아쉬움이 이만저만이 아니다. LG는 전반기 막판 고우석을 거의 설득했다. 고우석이 돌아올 경우 마무리 손주영을 다시 선발로 돌려 마운드 정상화를 꾀할 계획을 세웠다. 그런데 미네소타가 갑자기 나타나 고우석을 잠깐 테스트 해보고 냉정하게 결별한 것이다.

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10일 수원 케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 KT와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 고우석. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.10/

이제는 고우석이 당장 돌아와도 포스트시즌 출전이 불가능하다. 포스트시즌에 출전하려면 7월 31일까지 등록을 해야 한다. 군 제대 선수나 외국인 선수만 8월 15일까지다.

염경엽 LG 감독은 "(고)우석이가 올 경우에 (손)주영이가 다시 선발로 가고 후반기를 어떻게 시작을 해야겠다 세팅을 마친 상태였다. 우석이한테도 돌아오면 어떻게 하고 이런 것들을 다 이야기가 된 상태였다"고 돌아봤다.

잔여 시즌 만이라도 뛸 수 있다면 정규시즌 순위경쟁에 탄력을 받을 수 있다. LG는 장현식 김진성이 부상을 당하고 선발 송승기도 부상으로 빠져 김윤식이 로테이션에 합류하면서 불펜이 매우 어려운 상황.

LG는 아직 움직이지 않고 있지만 상황은 언제든 유동적이다. 이대로 일주일이 지나면 고우석은 FA 신분이 된다. 오히려 고우석이 먼저 LG에 연락을 취해 올 수도 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com